Miközben a kórház dolgozói maguk újítanak fel egyes részlegeket, a fideszes gazdasági igazgató milliókért bérel járgányokat

Azt mondja, több miniszterrel is jó kapcsolatot ápol.

Farkas Anna, az óbudai Szent Margit Kórház gazdasági igazgatója a 2019-es önkormányzati választáson a Fidesz egyik képviselőjelöltje volt Gyöngyösön, írja az atlatszo.hu . A Kékesonline portálnak a tavalyi kampány során elmondta, hogy jó szakmai kapcsolatot ápol dr. Kásler Miklóssal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterével, Varga Mihály pénzügyminiszterrel, a Fidesz egyik egykori alelnökével, továbbá munkakapcsolatot alakított ki Tarlós István ex-főpolgármesterrel is. Illetve azt is elmesélte, hogy soha nem hagyja el a várost, akkor sem, mikor a munkája Budapestre szólítja. Ugyanis ingázik. Derda Ádám a Momentum III. kerületi képviselője és átláthatósági tanácsnok ennek nyomán közadatigénylésben kérte ki a Szent Margit Kórház által bérelt gépjárművek adatait. "Tavaly nyáron óbudai lakosok jelezték nekem, hogy korábban többször is luxusautókat láttak a kórház parkolójában és bizonyára a vezetőségből használhatja őket valaki. A helybeliek felháborítónak tartották ezt úgy, hogy nem is olyan régen a kórház dolgozói önkéntes munka keretében festették ki az intézmény egyik osztályát, mert nem volt pénz festékre", magyarázta indítékát a politikus. A megkapott adatok szerint 2017-ben Farkas Anna, a Szent Margit kórház gazdasági igazgatója 4 különböző autót használt: február végéig egy 2014-es Volvo V40-et, március és július között egy 2017-es BMW 418D-t, augusztustól novemberig egy 320i tipusú BMW-t majd egy 2017-es BMW 420D-t bérelt neki az intézet. A kórház által Derdának elküldött adatok szerint a 4 autó abban az évben összesen nettó 4,2 millió, vagyis bruttó 5,4 millió forintba került, és Farkas Anna összesen 50 533 kilométert tett meg velük. A legdrágább pedig a novembertől használt 2017-es BMW 420d volt, ami az első bérleti díjjal együtt bruttó 1,5 millió forintba került, vagyis napi 25 000 forintba.