Johnson gyors fellépést ígér a londoni késes merénylet után

Még kórházban lábadozik az a thaiföldi beteg, akit eredményesen kezeltek a két HIV-gyógyszerből és egy influenza elleni készítményből álló koktéllal.

A mai bangkoki sajtótájékoztatón azt is bejelentették , amelyről szintén az Index számolt be, hogy az asszony továbbra is kórházban lábadozik. A thaiföldi egészségügyi minisztérium képviselői itt közölték azt is, hogy egy másik beteg laboreredményei is megerősítették a szer hatásosságát. A kutatási adatokat a thai orvosok felajánlották a nemzetközi tudományos közösség számára.