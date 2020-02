Trump tarol, a demokratáknak még a szavazatszámláló appjuk sem működik

Donald Tusk nem táplál hiú reményeket azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor hajlandó lenne változtatni politikáján.

„A Fidesznek nemigen van esélye van visszanyerni a teljes jogú tagságot, ezt az Európai Néppárt elnöke közölte zárt ajtók mögött a pártcsalád Politikai Gyűlésének brüsszeli tanácskozásán, írja a Financial Times . Mint ismeretes, a kereszténydemokraták tegnap úgy döntöttek, hogy meghatározatlan időre érvényben marad a magyar kormánypárt tagsági jogainak felfüggesztése. Donald Tusk ezek után mondta az, hogy nem táplál nagy reményeket, mármint hogy Orbán Viktor érdemben változtatna politikáján. Márpedig amíg ez így marad, tette hozzá, addig nem gondolja, a Fidesz visszatérhet az EPP-be, legalábbis, amíg ő áll a szervezet élén. A lap emlékeztet arra, hogy a szövetségesek csaknem egy éve azért hozták meg a szankciót, mert a magyar kormány az EU-t, a Bizottság konzervatív vezetőjét támadta, és mivel megszegte a demokratikus normákat. Igyekszik átalakítani a bíróságok rendszerét, lecsapott a civil szervezetekre és kikezdte a tudomány szabadságát. Ugyanakkor Tusk egyeztetései azt mutatták, hogy a Néppárt nem tudja eldönteni, mitévő is legyen: tegye ki a magyar pártot, vagy adjon neki esélyt, hogy visszaszerezze a teljes körű tagságot. Egyes tagok nem képesek elképzelni a teljes megbékélést. A finn konzervatívok elnök asszonya a kizárás mellett van, merthogy Orbán megsérti a közös elveket és értékeket. Mások viszont nem szeretnének lemondani Strasbourgban a 12 fideszes mandátumról. Aggódnak amiatt is, hogy ha a magyarok távoznak, akkor összeállnak a nacionalista szélsőjobbal, és ez csak tetézi majd az EPP gondjait. Krekó Péter úgy értékeli, hogy a felfüggesztés meghosszabbítása rövidtávon győzelem a magyar kormányfőnek, aki szeretne bennmaradni a legbefolyásosabb frakcióban a költségvetési tárgyalások kellős közepén.