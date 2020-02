Így hiszterizálta Orbán a minisztereit - ha kellett, a portástól szerzett információkat

Balog Zoltán békésebb közélért (is) imádkozik.

Terjedelmes interjút adott az Indexnek Balog Zoltán az Indexnek, ennek egyik sarkalatos pontja volt az a mítosz, hogy Orbán a jó király, aki nincs is tisztában a valóság minden részletével. A miniszterelnöki biztosnak, egykori EMMI-vezetőnek erről éppen ellentétes tapasztalata van. "Orbán Viktor folyamatosan azzal „hiszterizált” engem is személyesen, és más minisztereket is, hogy mindig megvoltak az alternatív csatornái arra, hogy megtudja, mi a valós helyzet egy területen, ahol adott esetben egy minisztériumi jelentés elfedi a hibákat, és kiemeli azokat a tényeket, amelyek az ő igazát támasztják alá. A miniszterelnök ebben mindig világbajnok volt. Ha kell, a kislánya iskolájának a portásától, alternatív elemző csoportoktól, a roma barátaitól, a főorvostól, egy óvónőtől, a házukon dolgozó kőművestől vagy akár a feleségétől, de mindig begyűjti az információkat. Rengeteg alternatív csatornája van." Ami pedig a jelent illeti, Balog Zoltán a konszolidációért imádkozik, azért, hogy a közélet, a kultúra, a családok világa és az élet többi területe is erkölcsösebb és békésebb legyen. "Én hiszek „a szeretet és összefogás erejében”, ha nem is biztos, hogy ezzel választást lehet nyerni."