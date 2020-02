Nincs vírusfertőzött a karanténban

Nincs vírus annak a kínai nőnek a szervezetében, akit hétfőn este lázas állapotban szállítottak a reptéri elkülönítés után a Szent László kórházba – jelentette be a sajtónak kedden kora délután Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa.

Az asszonyt 14 napos karanténban tartják, de már nincs láza, nem köhög, mindössze kicsit fáj a torka. A karanténban most a hét magyaron és a tegnap este beszállított kínai asszonyon kívül még egy fiatal egyetemista is van. Ő 12 nappal ezelőtt hagyta el a fertőzött Vuhant, így őt már csak két napig tartják az kórház zárt épületében. A férfi két hete Vuhanból, a járvány góc területéről indult haza, Magyarországra előbb vonatra szállt, majd repülővel is utazott. Az infektológus főorvos szerint jól van a Kínából katonai különgéppel hazahozott hét magyar is. Senkinek nincsenek vírus fertőzésre utaló tünetei. Egyelőre őket még a családtagjaik sem látogathatják. A betegség gyanújához nem elég, ha valaki lázas, a fertőzés gócpontjának a területéről is kell érkeznie. Szlávik János kérdésre válaszolva elmondta: a hétfőn beszállított lázas nő esetében nincs szükség a vele utazók vizsgálatára. A nőnek nincs vírus a szervezetében, másrészt nemigen van arra adat, hogy azonos gépen utazók között terjedt volna a fertőzés. Gyanú esetén a légitársaságok utaslistái alapján azonosíthatók a vírus fertőzöttek közelében utazók személye is. Azt a Nemzeti Népegészségügyi Központ hétfőn megerősítette, hogy a magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező kínai nő január 12-én hagyta el Magyarországot, és hétfőn érkezett vissza. Vuhanban sem ő, sem családtagjai nem jártak, tehát kicsi volt az esélye annak, hogy a lázát a koronavírus okozza.