Akit az Orbán-rendszer ellenségének tekint, az a Jobbik természetes szövetségese

A Jobbik képes szembenézni a múltjával – jelentette ki Jakab Péter pártelnök.

A Jobbik történetének legőszintébb kongresszusa volt – így értékelte a pártelnökké választott Jakab Péter egy háttérbeszélgetésen a közelmúltban tartott tisztújítást. Elmondása szerint a kongresszuson nem tartózkodott a kritikus megállapításoktól, de részleteket nem árult el: „a problémák taglalása a családra tartozik”. Jakab Péter pozitív üzenetnek minősítette, hogy az új elnökségbe a küldöttek kivétel nélkül azokat választották be, akiket előzőleg a csapata tagjaként nevezett meg. A pártelnök számára mindez azt mutatja, hogy a Jobbik képes szembenézni a múltjával, lezárni azt, és tiszta lapot nyitni. A múlttal való szembenézés jeleként említette, hogy a Jobbik új elnöksége a Hajdú-Bihar megyei közgyűlésben betöltött mandátuma visszaadására szólította fel Kulcsár Gergelyt, aki beleköpött a holokauszt áldozatainak emléket állító Duna-parti cipőkbe. Ugyanakkor „minden pártnak megvan a maga Kulcsár Gergelye”, a Fidesznek és a Demokratikus Koalíciónak is. Csak az a gond, ha őket visszahívják, akkor ez a két párt megszűnik létezni – utalt a jobbikos pártvezető Orbán Viktorra és Gyurcsány Ferencre. A Jobbik a „magyar emberek valós problémáival” akar foglalkozni, szociálisan érzékeny nemzeti néppártként határozza meg magát – folytatta Jakab Péter. A „nemzeti” jelző nem szimbolikus politikát takar, hanem azt jelenti, hogy a Jobbik szerint „minden tisztességes ember a nemzet része”. A cél az, hogy 2022-re a Jobbik a kormányváltás meghatározó szereplőjévé váljon. Az ehhez szükséges belső stabilitás és egység – közölte Jakab Péter – a Jobbikban már megvalósult. A párt a „rendszerváltás veszteseit” szeretné megszólítani, mindenkit természetesen szövetségesének tart, akit az Orbán-rendszer az ellenségének tekint. A politikai szövetségesek megtalálása már egy „sokszereplős, érzékeny kérdés”. Jakab Péter ezúttal is elmondta, hogy a parlamenti választáson az egyéni körzetekben mindenhol meg kell állapodni az ellenzék által egységesen támogatott egyetlen jelöltben, de Gyurcsány – és más, a 2010 előtti világhoz kötődő politikusok miatt – a közös ellenzéki lista ötletével nem ért egyet. Az se lenne jó azonban, ha a listára adott ellenzéki szavazatok elaprózódnának: „két lista bőven elég”. Megkérdeztük, mi történik akkor, ha a 2022-es választáshoz közeledve a Jobbiknak nem sikerül számottevően növelnie (jelenleg alacsony) népszerűségét. Jakab Péter kijelentette: a stratégián menet közben akkor sem szabad változtatni, ha nem jönnek a várt eredmények. A maga részéről amúgy biztosra veszi, hogy jönni fognak. Kérdésünkre kiderült, hogy a Szabó Gábor távozása miatt megüresedett pártigazgatói posztra „nagyságrendileg tucatnyi” pályázat érkezett. Az új pártigazgató kilétéről az elnökség személyes meghallgatás után dönt. A háttérbeszélgetésen részt vett Kálló Gergely jobbikos politikus, aki a dunaújvárosi választókerületben esedékes időközi választáson az ellenzék közös jelöltjeként indul. Egyebek mellett arról beszélt, hogy megválasztása esetén a parlamentben kifejezetten a helyi ügyeket akarja képviselni.