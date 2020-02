Vígan éghet a kazánban az olajos rongy meg a műanyaghulladék: tovább lazulhat az illegális égetések ellenőrzése

A Brexittel Magyarország elvesztette az egyik fontos Európai Unión belüli szövetségesét, ám a kormány abban bízik, hogy a brit-magyar gazdasági kapcsolatok erősödhetnek a szigetország távozását követően – mondta egy keddi budapesti gyáravatón Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Ennél sokkal visszafogottabban fogalmazott a Magyar Közgazdasági Társaság rendezvényén Iain Lindsay, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete, aki kijelentette, hogy hazája a szabadkereskedelem globális bajnoka lesz. Vagyis minden gazdasági partnerüknek meg kell majd küzdenie a britek kegyeiért. A diplomata bizakodástól telve hozzátette, hogy "új távlatok nyíltak előttünk, a világ más államaival is széleskörű megállapodást fogunk kötni, nem csak az Európai Unióval". Amiből egyértelműen kitetszik, hogy különösen azoknak a magyar vállalkozásoknak - számukat pár százra becsülik, - amelyeknek kizárólagos piaca a szigetország, olyan nemzetközi versenyben kellene helytállniuk, amelyre uniós tagságunk másfél évtizede alatt még nem volt példa. Az esztendő végig tartó átmeneti időszakban eltűnnek az uniós exportőrök számára nyújtott előnyök. Ennek ellenére bizonyos, hogy Nagy-Britannia Magyarország legnagyobb Unión kívüli gazdasági partnere lesz. Hozzászólásában Balázs Péter, aki korábban a Külügyminisztériumban majd az Európai Unióban töltött be vezetői pozíciót, arra hívta fel a figyelmet, ha Nagy-Britannia és az Egyesült Államok olyan állat- és növényegészségügyi megállapodást köt, amely lehetővé teszi az amerikaiak hormonnal és antibiotikummal kezelt állataiból származó húsok importját, és a britek vásárolnak a klónozott csirkehúsból, valamint a génkezelt terményekből is, akkor ez a magyar agrártermelők egy részét súlyos hátrányba hozza. Takács Szabolcs, a Brexit folyamatának hazai levezényléséért felelős miniszteri biztos az aggályokra azt válaszolta, hogy az Európai Unió nem köthet olyan megállapodást, amely versenyelőnyt ad Nagy-Britanniának az agrárium támogatásában, a közbeszerzésekben és az állami támogatások terén, ugyanakkor Boris Johnson kormányfő gyakran hangoztatja, hogy azért léptek ki az Európai Unióból, hogy a britek visszaszerezzék szuverenitásukat, nem lehet rájuk kényszeríteni az uniós szabályokat. A helyzetet jól jellemzi egy londoni magyar buszsofőrtől származó Facebook-bejegyzés: "Ma 22:59-kor félreálltam egy megállóba, kinyitottam az összes ajtót és bekapcsoltam az utastájékoztató mikrofonját: Kedves utasaink, 23:00, 31/01/2020. Most van a Brexit, tekintettel arra, hogy cégünk, a London United francia, a sofőr magyar, a Volvo busz svéd, nem beszélve a motorról, ami német, itt és most az angolok kiszállhatnak!”