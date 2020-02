Két sérült és 400 riasztás a szélvihar kedd esti mérlege

100 épületben, köztük 10 közintézményben keletkeztek károk, Pápán egy ház tűzfala is leomlott. 22 esetben villanyvezetékeket szaggatott le a szél.

Több mint négyszázszor riasztották a tűzoltókat a viharos szél okozta károk miatt kedd este 6 óráig országszerte a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. A legtöbb beavatkozásra eddig az Észak-Dunántúlon, így Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében volt szükség, illetve Pest megyében és fővárosban is jelentős feladatokat ad a vihar.



A károk nyomán két ember sérült meg.

A szél jellemzően fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek több esetben akadályozták a közlekedést. Ugyanakkor mintegy 100 épületben, köztük 10 közintézményben keletkeztek károk, mert a viharos szél megbontotta a tetőket, vakolatdarabokat sodort le a házak homlokzatáról, 22 esetben villanyvezetékeket szaggatott le a szél.

Pest megye és a főváros területén este hétkor még mintegy 140 helyszínen dolgoztak a tűzoltók. A budapesti II. kerületében egy fa és egy oszlop dőlt rá egy személyautóra, a XVI. kerületben egy fa vezetékre dőlt, a XI. kerületben pedig azért kérték a tűzoltók segítségét, mert egy fa személyautóra, kerítésre, illetve közvilágítási vezetékre dőlt. A III. kerületben két helyen is kidőlt fa akadályozta a forgalmat, XIII. kerületben egy épület tűzfaláról pedig téglák hullottak a kövezetre.

Szigetszentmiklóson egy tizenöt méter magas fa gyökerestől kifordult és rádőlt egy házra. Érden egy fa egy ház udvarára, Budaörsön egy autóra esett, Dabason pedig ugyancsak egy tizenöt méteres fa dőlt ki. A vihar miatt több fa kidőlt Veszprémben, Pápán, Cseszneken, Olaszfalu térségében, Nemesszalókon, Balatonrendesen és Balatonfüreden is. Veszprém város térségében a 8-as főúton több helyen közlekedési lámpákat szakított le a vihar, a pápai Türr István Gimnázium tetejét pedig megbontotta az erős szél. Egy pápai családi ház tűzfala leomlott, a lakhatatlanná vált épületből két embert kellett kiköltöztetni. A tűzoltók 64 műszaki mentést végeztek a megyében. Komárom-Esztergom megyében, Tatabányán, szintén egy kidőlt fához riasztották a tűzoltókat, Dad településen pedig egy fa elektromos vezetékre dőlt. A vihar károkat okozott a Dél-Dunántúlon is. A Mecseki Parkerdőt kezelő önkormányzati társaság azt közölte, hogy az elmúlt napok esőzései után a nagy sebességű szél Pécs belterületén és a városi parkerdő területén több fát döntött ki, valamint számtalan esetben tört le kisebb-nagyobb ágakat. A Mecseki Parkerdő területén nagyobb fák is kidőltek, ezzel egyes erdei útszakaszok is veszélyessé váltak; a társaság munkatársai az életveszély elhárítását, valamint a károk helyreállítását azonnal megkezdték, a munkálatok folyamatosan zajlanak.

Budapesten megdőlt az országos szélrekord is, a János-hegyen 124 kilométeres széllökést is mértek, emellett még több helyen mértek 100 kilométeresnél erősebb széllökést.

Például a Kab-hegyen, Sopronban, Balatonőszödön és Tésen is. Az OMSZ szerdára is az egész országra érvényes első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a viharos szél miatt. Heves és Nógrád megyék kivételével, ahol első fokú figyelmeztetés lesz érvényben, az ország többi részén a másodfokú, vagyis a narancs riasztás lesz érvényben.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint autójával ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen.