Először egy zokogó stewardess tűnt fel - ilyen volt a Ryanair-gépen, ahol sorban lettek rosszul az utasok

Állítólag azóta is folyamatosan repül az érintett gép, és a légnyomással sem lehetett baj.

Először egy pánikoló és zokogó stewardessre kapta fel a fejét, nyilatkozta az egyik magyar utas a Blikknek arról, hogy milyen volt azon a repülőjáraton, amelyiken négyen is rosszul lettek. Hétfőn a Népszava is beszámolt arról, hogy több utas is összeesett, két fiatalt pedig mesterségesen kellett lélegeztetni a Ryanair Budapestről Edinburgh-ba tartó járatán. Összesen négyen lettek rosszul, egy 17 éves lányt újra is kellett éleszteni.