Kriptovalutákkal trükköző csalókra figyelmeztetnek

Nem árt vigyázni, mert többféle módon is lehúzhatják a lépre csalt netezőket.

Bár az utóbbi időben sikerült visszaverni nálunk a leglátványosabban működő kriptopénz-csalók működést, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - mint felügyeleti hatóság - szerdán elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismét figyelmeztetést adjon ki, mivel az internet nem ismer országhatárokat, így a veszély talán már el is érte Magyarországot. A jegybank riadója annak szól, hogy hamis portálok kedvezményes áron kínálják a tervezett Facebook-pénzt, a librát. A közelmúltban a Uplibra, a Calibra és a Buylibracoins jelentette be, hogy megkezdték ennek a kriptovalutának az úgymond „előértékesítését.” (A jegybank nem nevezi ugyan nevén a librát, de a portálok nevéből erre könnyedén lehet következtetni.) Jellemző módon a hamis portálok olyan színvilágot használnak fel, amelyeknek elemei a Facebookra, illetve a libra hivatalos portáljára hasonlítanak. Csáberő, hogy a gyanús oldalak kedvezményes áron kínálják előre a librát, annak ellenére, hogy az még nincs kereskedelmi forgalomban, s vannak olyan vélemények, hogy nem is lesz. A „megvett” librát nem létező elektronikus pénztárcákban tárolják. Eleve gyanús azonban az az ajánlat, amely szerint, mindazok, akik új tagokat szerveznek be a csoportba, azoknak ingyen kriptovalutát ajándékoznak. Mivel a vásárlók adataikat és fényképüket, sőt regisztrációs kódjukat is a bűnözők rendelkezésére bocsájtják, így az adathalászat áldozataivá válhatnak. A mostani figyelmeztetést azért is adta ki az MNB, mert nem zárják ki, hogy néhány, a nem létező kriptovalutákhoz kötődő korábbi piramisjátékokban feltűnt hazai magánszemély vagy csoport fantáziát lát majd ebben, és a külföldiekhez hasonló oldalakat indít. A kriptovalutákat a magyar jogrendszer még nem tudja kezelni, engedélyezésük sem tartozik a jegybank hatálya alá. Így a kártérítés is rendkívül nehézkes. A veszteségek miatti jogvitákat az ügyfelek csak polgári peres eljárással rendezhetik vagy – bűncselekmény gyanúja esetén – a nyomozóhatóságokhoz lehet fordulni.