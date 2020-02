Ismert focista halt meg a Ferihegyi úton történt balesetben

A sportoló egy meccsről tartott hazafelé, mikor önhibáján kívül frontálisan ütközött egy taxival.

Ismert focista halt meg tegnap este kilenc órakor Budapesten, amikor kocsijának a repülőtéri gyorsforgalmi úton egy taxi ütközött frontálisan – közölte az RTL Klub Híradója. Az eddigi információk szerint a vétlen sofőr a 38 éves Halgas Tibor volt.

Halgas halála napján is dolgozott, épp hazafelé tartott, amikor a tragédia történt – egy taxi frontálisan ütközött autójával, és olyan erővel sodorta félre az áldozat kocsiját, hogy az lerepült az útról, és a korlátok közé szorult.

Mint csatorna megemlékezett róla, Halgas első profi klubja a Fradi volt; megfordult a Videotonban is, a legtöbb meccsen azonban a Diósgyőr játékosaként vett részt – ide köthető egyik legnagyobb sikere is, amikor 2006 decemberében egy UTE elleni mérkőzés során gólt lőtt, és gólpasszt is adott. A férfi később sportsérülése miatt felhagyott az első osztályú játékkal, és városában, Pilisben dolgozott közismert edzőként.