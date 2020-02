"Becsület napja": egyre nagyobb ellenállás szerveződik, sokan fognak farkasszemet nézni az ünneplő szélsőjobbal

Két ellentüntetés is lesz a Városmajorban, és a kitörés túra résztvevőit is köszöntik tiltakozók.

Két ellentüntetés is szerveződik a Városmajorba meghirdetett úgynevezett becsület napja ellen. A Kitörés emléktúra szervezői közben bejelentették, hogy a rájuk zúduló „hazug gyűlöletáradat” ellenére minden körülmények között megrendezik az eseményt.A szélsőjobboldalon „becsület napjaként” emlékeznek arra, hogy 1945 februárjában a budai Várban rekedt német és magyar csapatok megpróbáltak kitörni a szovjet ostromgyűrűből. A bíróság döntése lehetővé tette, hogy a rendőrség által megtiltott demonstrációk egyikét megtartsák szombat kora délután. A neonáci és hungarista szervezeteket is felvonultató rendezvény helyszíne – nem először – a Városmajor lesz.Ellentüntetésekből kettőt is tartanak. Az egyikről eddig is tudni lehetett: az „autonómok” délután egy órától a Városmajornak azon a részén találkoznak, ahol a kutyafuttató található. Eddig már több ezren jelezték, hogy érdeklődnek vagy részt vesznek az eseményen . Csütörtökön kiderült, hogy a közelben egy másik antifasiszta tiltakozás is szerveződik, amit Donáth Ferenc magánszemélyként jelentett be délután fél egytől a Városmajor utca és Szamos utca sarkára.Szintén Donáth Ferenc kezdeményezésére – amelyhez csatlakozott az Európai Baloldal – délután háromtól a budai Várban lévő Bécsi kapunál ugyancsak lesz antifasiszta tüntetés. Elvileg ezen az útvonalon haladnának a Kitörés emléktúra résztvevői. Ahogyan azonban arról beszámoltunk, az I. kerületi önkormányzat – saját programot rendezve – lefoglalta a túra rajthelyeként megjelölt Kapisztrán teret. Egyelőre kérdés, hogyan módosul a program.A túra szervezői csütörtökön kiadott közleményükben sajátos logikát követve azt fejtegették, hogy a budavári kitörést „utoljára Adolf Hitler próbálta megakadályozni”, ha neki nem sikerült, akkor a „mai véleménydiktátoroknak sem fog”.A szervezők állították, hogy túrájuk független, semmilyen módon nem kapcsolódik más, Budapest ostromához és a kitörés évfordulójához (a becsület napjához) kötődő eseményhez. Továbbá arra kérték a sajtót, hogy a teljes mértékben politikamentes eseményt ne minősítsék semmilyen politikai vagy ideológiai jelzővel.Tegyük hozzá: bár a becsületnapos náci-nyilas felvonulás és a Kitörés emléktúra valóban két különböző, más jellegű rendezvény, a kettő között nem nehéz eszmei rokonságot felfedezni. A túra kiírása szerint a résztvevők azokról a magyar és német katonákról akarnak megemlékezni, akik „hősiesen védték Budapestet – és ezzel együtt Nyugat-Európát – a bolsevik Vörös Hadsereggel szemben”. A szervezők közleménye hasonló stílusban olyan katonákról írt, akik „életüket áldozták Budapest, Magyarország és Európa védelmében”.Érdemes itt a téma szakértője, Ungváry Krisztián történész álláspontját felidézni: nem Európát védték, hanem a náci Németország agóniáját hosszabbították meg.