Számukra mást jelent a becsület: Őrsi Gergely, Pokorni Zoltán és V. Naszályi Márta együtt tiltakozik

A hatóságoknak sokszor évek óta nem tűntek fel azok az illegális szállodák, amiket újságíróknak elképesztően egyszerű módszerrel sikerült lelepleznie.



Miközben Budapesten súlyos lakhatási válság bontakozott ki az elmúlt években, a fideszes vezetésű önkormányzatok a jelek szerint kisujjukat sem mozdították azért, hogy a turistákra utazó befektetők legalább zughotelek nyitásával ne tizedeljék tovább a fővárosi lakásállományt - legalábbis ez a kép rajzolódik ki a 24.hu pénteki cikkéből.

Mind az V., mind a VI., mind a VIII. kerületben tucat számra tálalhatók illegálisan működő szállások

- derítették ki egy egészen egyszerű módszerrel. Két nyilvános adatbázist vetettek össze: az egyik a kerületek bejelentett szálláshelyeinek online nyilvántartása, a másik pedig az egyik legnépszerűbb szálláskereső oldal, a booking.com, ahol címeket is közölnek. Az online adatbázisból kiszűrt címeket el is küldték az illetékes önkormányzatokhoz, ahonnan meg is erősítették: ők sem tudnak ezekről a szállásokról.



A zughotel kifejezés ezeknek a szálláshelyeknek az esetében egyáltalán nem sötét, penészes, krimibe illő bűntanyákat takar, sőt. Mutatja ezt, hogy például egészen takaros "Design Hotellel" bukott le a fideszes parlamenti képviselő, Becsó Zsolt is, a 24.hu-nak hála. Mostani bejelentésük nyomán pedig az október óta Pikó András vezette

VIII. kerületi önkormányzat helyszíni ellenőrzése is egy impresszív, vagy hét szintes, 20 lakásos, napfényes és mélygarázsos illegális szállodát fedezett fel a Szentkirályi utcában.

Kiderült, még a használatbavételi engedélye sincs meg az épületnek. Az önkormányzattól úgy tudják, a Cherry Apartments ügyvezetője elismerte, hogy eddig bejelentés nélkül üzemeltették a 60 fő befogadására alkalmas szálláshelyet. Szállásonként 200 ezer forintos, összesen négymilliós bírság került kiszabásra, ami szerény összeg, tekintve, hogy



az évek óta működő zughotelek sok millió forint be nem fizetett adóval károsíthatták meg a költségvetést.

Ha az önkormányzatok hozzáállásában változást is hoz az októberi választás, a csalók kiszűréséhez a kormányzati szándék sem ártana. Ennek lanyhasága viszont annál is inkább meglepő, hogy a kormánypárti politikusok látszólag minden alkalmat megragadnak arra, hogy a Magyarországra csábított turisták egyre növekvő számával büszkélkedjenek. Pénteken például a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) adott ki közleményt arról, hogy 2019-ben ismét rekordot döntött a magyar turizmus. A vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken elérte a 12,8 milliót, a vendégéjszakák száma megközelítette a 31,3 milliót, a szálláshelyi összbevétel meghaladta az 550 milliárd forintot, ami 8,8 százalékos növekedést jelent 2018-hoz viszonyítva. A szándék, hogy minél több pénzt kifacsarjanak a turizmusból, már csak abban is tetten érhető, hogy támogatások formájában is számolatlanul öntik a közpénzt az iparágba. Ennek ellenére, a kormány lemondani látszik az állami bevételekről: nagyvonalú az adókedvezményekkel és láthatóan magabiztosak a zughotelek üzemeltetői is.