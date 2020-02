Iskola a város szélén - ahol a tanárok és a szülők szembeszálltak a tankerülettel

A főváros XVIII. kerületében működő Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola tanári kara a szülői munkaközösség tagjaival karöltve szembeszállt a tankerülettel, a központ ugyanis megfelezné a jövő tanévben indítható magyar-angol osztályok számát. A szakminisztérium szerint ez „helyi ügy”, így nem foglalnak állást.

Hamarosan kezdődnek az iskolai nyílt napok, néhány héttel később pedig indul a beiratkozás, ám a XVIII. kerület külső határánál található, két tanítási nyelvű Kapocs Iskolában hetek óta a bizonytalanság az úr. A Külső-Pesti Tankerületi Központ ugyanis elhatározta, hogy jövő tanévtől kettő helyett csak egy magyar-angol első osztályt indíthat az intézmény, a másik osztálynak pedig normál tantervűnek kell lennie, hogy azok a szülők is beírathassák gyermekeiket, akik nem akarják igénybe venni az iskola „speciális szolgáltatását”, vagyis a kéttannyelvű oktatást. Ehhez a pedagógiai program módosítására is szükség lenne, ami a tantestület hatáskörébe tartozik – ők azonban nem hajlandóak rá. Az ügyben két különböző szakmai álláspont feszül egymásnak. A tankerület szerint a Kapocs körzetes iskolaként nem tesz eleget a kötelességének, ha a körzethatárán belül élő tanulók közül azokat, akik nem akarnak két tanítási nyelvű osztályba járni, nem veszik fel, s emiatt ezeknek a gyerekeknek másik iskolába kell beiratkozniuk. A központ szerint ez az esélyegyenlőséget is sérti. A tantestület ellenben azon a véleményen van, hogy épp a kéttannyelvű program biztosít nagyobb esélyegyenlőséget a kerületben élő gyerekeknek, hiszen így olyan hátrányos helyzetű gyerekek is tanulhatnak már első osztálytól kezdve angolul, akiknek amúgy kevés esélyük lenne rá. Emellett a normál tantervű osztály elhagyására is szakmai okokból került sor évekkel ezelőtt. A Kapocsban 1999 szeptemberétől zajlik két tanítási nyelvű oktatás, akkor még csak egy magyar-angol osztály indult, a másik normál osztály volt. Az évek folyamán azonban a nyelvi osztály vált népszerűbbé, olyannyira, hogy a normál tantervű osztályba olyan kevesen jelentkeztek (míg a magyar-angol programra túljelentkezés volt), hogy az már az iskola működését veszélyeztette. Az intézményvezetés és az akkori fenntartó, a XVIII. kerületi önkormányzat 2010-ben döntött arról, hogy mindkét első osztály kéttannyelvű legyen. Az iskolák 2013-as államosítását követően a tankerületnek sem volt ezzel semmi problémája. Egészen mostanáig. Bak Ferenc tankerületi igazgató lapunk érdeklődésére azt írta, azt szeretnék, ha a kerületi feladatellátásban a Kapocs jobban kivenné a részét, ezért kezdeményezték a pedagógiai program módosítását. Arra a kérdésünkre, mit tehet a tankerület, ha a tantestület nem hajlandó változtatni a pedagógiai programján, azt válaszolta: az indítható osztályok számának engedélyezése a tankerület hatáskörébe tartozik, egy osztály indítását pedig csak akkor engedélyezhetik, ha „annak minden jogszabályi feltétele fennáll”. Ez felvetett egy újabb kérdést, mégpedig azt, hogy ezek alapján a tankerület szerint a Kapocs Iskola tíz éven át nem a jogszabályoknak megfelelően működött? Erre a kérdésünkre már nem kaptunk választ Bak Ferenctől. Ahogy az érintett szülők sem. A Pestszentimrei Sportkastélyban január 28-án szülői fórumot tartottak a kerületi beiskolázásról és a következő tanévben várható változásokról, ahol a tankerületi igazgató is megjelent, de a résztvevők beszámolói szerint amikor a Kapocs Iskola került szóba, Bak Ferenc elzárkózott a kérdések megválaszolásától. Annak ellenére is, hogy az iskola szülői munkaközösségének tagjai januárban levélben is megfogalmazták aggályaikat és kérdéseiket. A levelet nemcsak a tankerületnek, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) is megküldték. Érdeklődtünk hát az Emminél is, megkeresésünkre annyit írtak: a Kapocs Iskola „esetleges átszervezése helyi ügy, melyben a minisztérium nem foglalt állást”. Az ügyben tehát patthelyzet alakult ki: egyik fél sem hajlandó engedni . Az iskola egyik tanára lapunknak azt mondta: a tankerület lépésére várnak. Addig is, amíg tartanak a beiratkozás előtti nyílt napok, felmérést készítenek az iskolába látogató szülők körében, hogy a kéttannyelvű vagy a normál tanrendű osztályt preferálnák-e. Abban bíznak, legkésőbb áprilisig rendeződhet a helyzet, és a tankerület korrektül tájékoztatja majd az iskolát és a szülőket is.

Magyar-angol osztály az Eötvösben Miközben a Kapocstól elvennének egy magyar-angol osztályt, a kerületi Eötvös Loránd Általános Iskolában indítanának egyet. Az Eötvös igazgatója, Kuba Gábor szerint a két ügynek nincs köze egymáshoz. Megítélése szerint képzésük elindításával a Kapocs lehetőségei nem romlanak, hiszen míg az Eötvös a legészakibb, addig a Kapocs a kerület legdélibb iskolája, beiskolázási körzeteik távol vannak egymástól. -A XVIII. kerület pestszentlőrinci részén eddig magyar-német kéttannyelvű, valamint német nemzetiségi oktatást választhattak a nyelvtanulás iránt elkötelezett szülők. Így nekik, és leginkább a gyerekeiknek jelentős segítséget, választási lehetőséget jelen az, hogy iskolánkban a lakóhelyükhöz közelebb találnak elképzelésüknek megfelelő oktatási formát – írta.