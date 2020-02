Százmilliós drogfogás, lefoglalt Audi és Mercedes - szegényebb lett szerdán a dunakeszi alvilág

Két társát próbára bocsájtották.

Aljas indokból, folytatólagosan elkövetett súlyos testi sértés kísérlete és más bűncselekmény miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé a kaposvári ügyészség azt a három fiatalkorú fiút, akik társukat többször megverték és személyi szabadságától megfosztották . Az esetre úgy derült fény, hogy az egyik verést az egyik vádlott felvette telefonra, majd megosztotta az interneten. A vádlottak a kaposvári Zita otthonban éltek, s az elsőrendű decemberben háromszor is hosszan és durván bántalmazta negyedik szobatársukat, hogy a sértett teljesítse az utasításait. A verésekre rendre az egyik csoportszobában került sor, ahonnan addig nem engedték ki a sértettet, amíg vérezni nem kezdett ütéseiktől és rúgásaiktól. A legutolsó bántalmazás került ki az internetre, ez alapján sikerült beazonosítani a tetteseket. A csütörtöki tárgyaláson a bíróság a vádhatóság álláspontjával megegyezően az előzetes letartóztatásban lévő elsőrendű vádlottat három év javítóintézeti nevelésre ítélte, két társát pedig próbára bocsátotta. A kaposvári ügyészség tavaly 13 fiatal ellen emelt vádat gyermek-, illetve lakásotthonban elkövetett bűncselekmények miatt, ezek közül 3 volt személy elleni erőszakos, míg 4 vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, például rablás vagy önbíráskodás. Több olyan eset is akadt, melyekben a sértetti kör azonos volt. A somogyi gyermekvédelmi intézmények törvényességi felügyeletét ellátó megyei főügyészség 2019-ben 2 felhívást és 5 jelzést nyújtott be. Az egyik lakásotthonban például sem a gyermekek, sem a nevelők számára nem volt biztosítva a minimális lakótér, illetve a feladatellátáshoz szükséges önálló helyiség, a kapcsolattartási napló nem volt naprakészen vezetve, míg az egyéni gondozási tervek sem voltak pontosan elkészítve.