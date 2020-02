Koronavírus - Két magyar állampolgár van a lezárt kínai területen

Két magyar állampolgárról tud a koronavírus miatt lezárt kínai területen a Külgazdasági és Külügyminisztérium, de egyikük sem akarja elhagyni az országot - mondta el a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a parlament népjóléti bizottságának pénteki ülésén.

Menczer Tamás közölte: jelenleg 197 magyar tartózkodik Kínában, a pekingi nagykövetség mindannyiukkal folyamatos kapcsolatban van. Kitért arra is: mind a három magyar, aki a japán partoknál veszteglő óceánjárón ragadt, egészséges. A hajón 61 fertőzöttet regisztráltak, de a zenész testvérpár és a felszolgálóként dolgozó magyar jól van, velük a tokiói nagykövetség tatja a kapcsolatot. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a bizottsági ülésen felsorolta az eddigi intézkedéseket, hangsúlyozva, hogy mind a tárca, mind pedig az operatív törzs az első pillanattól minden szóba jöhető körülményre felkészült. Jelenleg a betegséggel kapcsolatos pánik lényegesen nagyobb probléma, mint a Magyarországon még ki nem mutatott vírus - fogalmazott.

Pintér Sándor közölte, ennek érdekében készítették el az akciótervet és állt fel a védekezés összehangolásáért felelős operatív törzs. Elmondta továbbá, hogy a védekezés elsősorban a határokra és a Liszt Ferenc-repülőtérre összpontosul. A belügyminiszter kitért arra is: a büntetés-végrehajtási intézetekben három műszakban gyártanak védőfelszereléseket. Hozzátette ugyanakkor: jelenleg is van elég védőfelszerelés - maszk, kesztyű, védőruha - az egészségügyi intézményekben. Közölte azt is, hogy nincs szükség a beutazás korlátozására, hiszen a kínai fertőzött tartományt senki nem hagyhatja el.