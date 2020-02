Bűnügyi felügyelet alá került a focista halálát okozó taxis

A felháborodott foglyok székkel verték a zárka ajtaját, veréssel fenyegették meg az őröket.

Nem mindennapi ok miatt tört ki zendülés 2017 nyarán egy kőbányai börtön tíz fős zárkájában:



a rabok teljesen bedühödtek, amiért elvették tőlük a titokban becsempészett marihuánát

– derül ki az ügyészség közleményéből . A vádirat szerint az eset 2017. július 27-én történt, a zárkában aznap biztonsági ellenőrzést tartottak, amely során az őrség más tiltott tárgyakkal együtt megtalálta és lefoglalta a kábítószert is. Az őrség a szabályszegés miatt a fogvatartottakat egyenként kívánta kihallgatni, és a társaság szétköltöztetését tervezte – erről tájékoztatták a fogvatartottakat is.

Ekkor feltörtek az indulatok: a rabok közül öt férfi felsorakozott a zárka közepén, kiabáltak, hogy nem mennek sehová, és kisszékkel verték az ajtót, hárman az őrök megtámadásával is fenyegetőztek. Eközben a zárkában elhelyezett többi fogvatartottat is ellenállásra és ellenszegülésre buzdították – mikor pedig az egyik zárkatárs csillapítani próbálta őket, a zendülők egyike rátámadt, és meg is verte. A helyszínre rendelt biztonsági erők gyorsan véget vetettek a felfordulásnak, és elkülönítették a lázadozókat; hármuk még támadó mozdulatot tett az őrök felé, sérülést azonban senkinek nem okoztak. Az erőszakos trió ellen „fogolyzendülésben erőszak alkalmazásával való részvétel bűntette”, két, kevésbé agresszív társuk ellen pedig fogolyzendülés alapesete miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség; mindannyiuk esetében letöltendő szabadságvesztést kérnek az ügyben eljáró Fővárosi Törvényszéktől.