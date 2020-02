Bayer Zsolt: ha kell, félmillióan békemenetelünk a déli határhoz

Nincs vírus az országban. Nemcsak a repülőtéren, hanem a teljes schengeni-határ mentén ellenőrzik a belépők testhőmérsékletét.

Naponta 150 hívás érkezik arra zöld vonalra, amin a koronavírus miatt aggódók kérdezhetnek a szakemberektől. Magyarország viszonylag megnyugtató helyzetét mutatja, hogy a telefonálók túlnyomó többségét a külföldre utazás, illetve a csomagküldés foglalkoztatja. Erről Pintér Sándor belügyminiszter beszélt az Országgyűlés népjóléti bizottságának pénteki ülésén, melyen a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket koordináló operatív törzs több tagja is megjelent. Az ellenzék által kikényszerített meghallgatáson Kásler Miklós humán miniszter, Müller Cecília országos tisztifőorvos, Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója, Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára, valamint a Dél-pesti Centrum kórházból Szlávik János infektológusa és Müller Péter orvosigazgató beszélt saját feladatairól. Egybehangzóan állították: nincs ok pánikra, a magyar lakosság védelme érdekében minden szükséges lépést megtesznek. Vírusos beteg továbbra sincs az országban – hangsúlyozta Pintér Sándor. Állította: szükség esetén mindenkit el tudnak látni védőeszközökkel. A büntetésvégrehajtás üzemei három műszakban képesek gyártani a maszkokat és egyéb védőeszközöket. Óva intett a közösségi médiában föl-fölbukkanó rémhírek terjesztésétől, mint mondta: büntetőeljárásokat kezdeményeznek a terjesztőik ellen. Volner János (Független) képviselő kérdésére Pintér elmondta, hogy Magyarországon 44 ezer kínai állampolgár él, a letelepedési kötvénnyel érkezők száma még ezer sincs. Nincs ok arra, hogy a kínaiak beutazását korlátozzák. „Semmi különbség nincs a kínai és a magyar emberek között, a járvány megelőzés szempontjából, csak az kérdés, hogy valaki járt-e vagy sem a járvány gócpontjának tekintett tartományokban” – igyekezett Kásler Miklós is megnyugtatni Volner Jánost. Pintér Sándor ezt azzal is kiegészítette, hogy automatikusan meghosszabbították az itt tartózkodó kínaik vízumát, hogy csak ezért ne kelljen elutazniuk. A belügyminiszter szerint nem a Liszt Ferenc repülőtéren keresztül érkezők jelentik a legnagyobb kockázatot, hanem azok, akik a szomszédos országok légikötőjében szállnak le és onnan autóbusszal jönnek Magyarországra. Az elmúlt napokban 150 ilyen külföldit ellenőriztek a határőrök. Akinél fölmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, azt egyenesen a Dél-pesti Centrumkórházba szállítják, és ha szükséges, elrendelik számukra a két hetes karantént.

Gyorsteszt nincs – hangsúlyozta Müller Cecília tiszti főorvos, aki szerint ahhoz, hogy valakinél igazolni lehessen a fertőzést, ahhoz sok vírusra van szükség, de ez csak akkor fordul elő valakinek a szervezetében, ha az illető már beteg. Sokan keresik fel a járványkórházat olyanok, akik „gyorsteszttel” szeretnék igazoltatni, hogy egészségesek – jelezte Szlávik János főorvos. Az infektológus szerint azonban ezeknek az embereknek nem egészségügyi, hanem munkajogi problémájuk van. Ők elsősorban azért kényszerülnek erre, mert a munkaadók sorra küldik kényszerszabadságra a Kínában járt, vagy kínai illetőségű alkalmazottaikat, ők pedig szeretnének visszamenni dolgozni. Az ülésen Menczer Tamás külügyi államtitkár elmondta: jelenleg 197 magyar tartózkodik Kínában, a pekingi nagykövetség mindannyiukkal folyamatos kapcsolatban van. A koronavírus miatt lezárt területen két magyar él, de egyikük sem akarja elhagyni az országot. Hozzátette: egészségesek a japán partoknál veszteglő óceánjárón ragadt magyarok is. A hajón 61 fertőzöttet regisztráltak, de a zenész testvérpár és a felszolgálóként dolgozó honfitársunk is jól van, velük a tokiói nagykövetség tartja a kapcsolatot.