Szabad szemmel: Weber szabadkozik Orbán és a Fidesz miatt

Nemzetközi sajtószemle, 2020. február 8.

Kurier Az Európai Néppárt frakcióvezetője megértést kér, amiért továbbra is függőben van a Fidesz sorsa a pártcsaládon belül. Weber azzal érvelt, hogy kemény ügyben kell döntést hozni. Párhuzamként emlékeztetett arra, hogy amikor a brit konzervatívok vagy 13 éve elhagyták az EPP-t, az már a Brexit kezdetét jelentette. Most viszont éppen azon vannak a konzervatívok, hogy egyben tartsák a földrészt. Az is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar párt jelenleg semmiféle hatást nem képes gyakorolni a kereszténydemokratákra. Képviselői nincsenek jelen a néppárti döntéshozó testületekben, Orbán Viktor nincs ott, amikor találkozik Merkel és az osztrák kancellár. A bajor politikus súlyos hibának minősítette, hogy Thüringiában a CDU és az AfD támogatásával választották meg a szabaddemokraták miniszterelnök-jelöltjét. Mint mondta, ő igazán nem rokonszenvezik az egykori keletnémet állampárt utódszervezetének számító Balpárttal, amely meg akarta tartani a helyi hatalmat, ám a fő feladat az, hogy elhárítsák a jobbos veszélyt. Márpedig az ő szemében a jobboldali-populista Alternatíva minden, csak nem demokratikus, hanem nagyrészt szélsőjobbos erő. Annál is inkább, mert a párt mérgező retorikája már többször is erőszakcselekményekbe torkollott.

Politico A budapesti főpolgármester illetékes helyettese azt tanácsolja, hogy senki se ugorjon be a magyar kormánynak, mert az éppen nem a környezetvédelem bajnoka. Az olvasói levéllel Dorosz Dávid arra a vendégkommentárra reagál, amelyet másfél hete a magyar igazságügyi miniszter jelentetett meg, és amelyben Varga Judit azt állítja, hogy Magyarország joggal lehet büszke az éghajlatváltozás ellen tett lépéseire. A főpolgármester-helyettes azt hangsúlyozza, hogy a magyar mérleg valójában katasztrofális és pontosan az fenyegeti a hatékony lépéseket, ha egyes konzervatív vezetők próbálják a ténylegesnél sokkal jobb színben feltüntetni a helyzetet. Az üzenet rámutat, hogy Orbán Viktor, akárcsak jobboldali-populista társai, Trump, Bolsonaro és a többiek, rutinszerűen fontosabbnak tekintik a vállalati érdekeket, mint azt, hogy megóvják a környezetet. A miniszterelnök jelentős kedvezményeket ad a nagy cégeknek, lepusztítja társadalmi és egészségügyi ellátórendszert, enyhít a foglalkoztatási szabályokon. Közben pedig az EU-s pénzek jelentős része a belső kör, sőt nem egyszer a miniszterelnök családjának zsebében köt ki. Mindennek azután a zöld politika látja a kárát. Az utóbbi 7 évben nőtt a széndioxid kibocsátás, viszont jelentősen visszaesett a megújuló energiaforrások aránya. Dorosz rámutat: Varga Judit célja nem más, mint az, hogy kormánya jelentős pénzeket akaszthasson le az uniós alapokból, miután az új Bizottság nagy összegeket szán a klímavédelemre. Ám nem szabad megbízni egy szélsőjobbos hatalomban, ezért az uniónak ezeket a forrásokat közvetlenül azoknak kell eljuttatnia, akik a felmelegedés elleni küzdelem élharcosai, vagyis a városoknak – emeli ki a főpolgármester-helyettes.

New York Times Salvini alig tudja elhinni, hogy ekkora szerencséje van, mármint hogy perbe fogják, amiért belügyminiszterként megtiltotta a bajbajutott menekülteket szállító hajók kikötését Olaszországban. Ily módon ugyanis újra reflektorfénybe kerül a migráció, miközben már igencsak megcsappant azoknak a száma, akik illegálisan próbálnak meg bejutni az országba. Márpedig ez – pár nappal az Emilia-Romagna tartományban elszenvedett súlyos választási vereség után - újabb jelentős fegyvert ad a kezébe, hogy növelje szavazótáborát. Neki, aki nagymester abban, miként tüntesse fel magát a politikai ellenfelek áldozataként. Alig tudja leplezni elégedettségét, jóformán csak erről tud beszélni. Szerinte a liberális tábor biztatta fel az ideológiailag vezérelt bíróságokat, hogy megakadályozzák az ő sikerét. Az ellenoldal ezzel szemben úgy látja, hogy a politikus a belügyi tárca élén megszegte a törvényt, nem beszélve azoknak a rettenetes szenvedéseiről, akik napokig vesztegeltek a kikötők előtt várakozó hajók fedélzetén. De azt még az ellenfelek is érzik, milyen kétélű fegyver politikai mártírt csinálni Salviniból a migráció kapcsán. A Liga vezére és nacionalista szövetségesei pontosan értik, továbbra is mennyire fontos téma a bevándorlás ez európai polgárok körében. Orbán Viktor kedden a nemzetközi konzervatívok római konferenciáján azt mondja: a 2015-ös válság jelentősége az, hogy onnantól kezdve már nem számít tabunak, ha valaki az identitásról és a nemzeti határokról beszél. Sürgette az eszmetársakat, hogy ragadják meg a menedékkérők által felkínált esélyt. Egyben azonban oldalvágást is intézett Salvini felé, amikor azt kérdezte a tömegtől: miként lehet segíteni egy nemzetnek, ha az nem elég ügyes, hogy megtartsa a hatalmat. Az olasz politikus ehhez képest a minap azt fejtegette, hogy alighanem szűklátókörűség őt egy lapon emlegetni olyan nacionalistákkal, mint Orbán és Le Pen, csak azért, mert valamennyien elutasítják a migrációt. Egyúttal azonban cáfolta, hogy el akarna határolódni a keményen nacionalista tábortól, amelyben globális vezetőként jelent meg. És bár a római tanácskozáson a többiek nagy sajnálatára nem vett részt, külön azonban leült a magyar kormányfővel és a további együttműködésről agyalt vele.

Die Presse A Kelebiánál lezajlott incidens után az osztrák belügyminiszter köszönetet mondott a magyar társszerveknek az uniós külső határok hatékony védelméért és a jó együttműködésért. Nehammer, aki telefonon beszélt Pintér Sándorral, úgy értékelte, hogy a magyar hatóságok jól reagáltak, amikor többen illegálisan próbálták meg átlépni a szerb-magyar határt. Kifejtette továbbá, hogy a görög menekülttáborokban uralkodó feszültség miatt változatlanul ébernek kell lenni, de igazából az a cél, hogy a migránsokat még az előtt tartóztassák fel, mielőtt az EU területére lépnek. Valamint megfelelő biztonság szükséges a kiinduló államokban, hogy senki ne is vállalkozzon a veszedelmes útra. Ezzel szemben egy belgrádi segélyszervezet vezetője úgy ítéli meg, hogy két napja azért vonult 3-400 menedékkérő a magyar határra, mert már teljesen kétségbe van esve, és így próbálta meg felhívni a figyelmet arra, mennyi ideig kell várakoznia, amíg beengedik a két magyar tranzitövezetbe. Egyes esetekben ez akár egy év vagy még több is lehet, miközben sokszor kisgyerekek vannak velük. Azt szeretnék elérni, hogy Magyarországon az uniós és a nemzetközi szabályokkal összhangban fogadják őket. És nem csupán naponta egy vagy két embert.

FAZ Hogy Szlovéniában miként alakulnak a továbbiakban a dolgok, miután a kormány bedobta a törülközőt, az legnagyobbrészt Orbán nagy barátjától, Janez Jansától függ. Dönthet az új választások mellett, de úgy is, hogy megpróbálja összefogni az eddigi koalícióval szembefordult pártokat és úgy igyekszik kabinetet alakítani. Már többször járt a hatalom kézzelfogható közelségében, de valamilyen oknál mindannyiszor kudarcot vallott. Most azonban jobbak az esélyei. Sorra tárgyal a potenciális partnerekkel, és ha sikerül dűlőre jutniuk, akkor ő kerülhet a kormányrúdhoz, éppen akkor, amikor jövőre országa látja el az EU soros elnöki teendőit. Jansa igen megosztó személyiség, ellenségei számára ő a szlovén Orbán. Hívei viszont a továbbélő kommunista machinációk áldozatának tekintik. Ő pedig, aki egy korrupciós ügyben sokáig hadakozott az igazságszolgáltatással, azt mondja, ha miniszterelnök lesz, érvényt szerez annak a törvénynek, hogy nem láthatják el hivatalukat olyan bírák, akik a szocializmus idején jogsértéseket követtek el. Ám egyben arra panaszkodik, hogy amint hozzá akarnak nyúlni ehhez a kérdéshez, Brüsszel rögtön tiltakozik. Cáfolja, hogy a hatalom birtokában magyar mintára az utolsó szögig át kívánná alakítani a politikai rendszert. Szerinte ez csupán az ellenzék érve volt a kampányban, hiszen messze nincs meg hozzá a többsége. Még az alkotmányt sem képes megváltoztatni más pártok beleegyezése nélkül. De azért a barátságot ápolja Orbánnal és kitart amellett az Európai Néppártban is. Ám óvakodik attól, hogy nagyon határozottan állást foglaljon abban a vitában.