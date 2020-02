Buszmegállóban gázoltak halálra egy nőt

Felgyújtalak, kutya – üzente a hajmáskéri férfi a meggyilkolt kislány testvérének.

Bilincsben vitték el a rendőrök Hajmáskérről a sólyi gyermekgyilkosság vádlottjának apját. A férfi a nyomozók adatai szerint halálosan megfenyegette a Sólyon két éve agyonvert nyolcéves kislány bátyját, mivel a 15 éves fiú sajtóban úgy nyilatkozott, hogy a börtön kapujában fogja várni húga szerdán első fokon elítélt gyilkosát – ha az tizenöt év múlva kiszabadul a rácsok mögül.

A vádlott apja a Bors Online egyik cikke alatti kommentfelületen üzent az áldozat testvérének: lelövéssel, felgyújtással, injekciós tűvel való ledöféssel is fenyegette a kamaszfiút. Az internetes halálos fenyegetések miatt most zaklatás vétsége miatt kell felelnie, és őrizetbe vették a nyomozók – számol be az esetről az RTL Klub Híradója. A feljelentést a 15 éves fiú apja tette a válogatottan durva fenyegetések miatt; mint mondta, a lányát már elveszítette, a fiát nem szeretné. Bár lánya gyilkosát most nem jogerősen elítélték, az apa nem érez megkönnyebülést – úgy érzi, a teher velük, rajtuk marad, és mindennek sosem lesz vége.