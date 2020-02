Újabb 475 millió közpénzt szórt el a kormány arra, hogy a Felvidék is hallja a sorosozását

Szakmai szervezetek mellett már egy pécsi tantestület és tíz egyetem 47 tanára is nyíltan felvállalta: elfogadhatatlan számukra az új Nemzeti alaptanterv.

Egy hét leforgása alatt számos szakmai szervezet fogalmazta meg véleményét az új, módosított Nemzeti alaptantervről (NAT), amit a kormány felkérésére, nevüket nem vállaló szakemberek dolgoztak ki a legnagyobb titokban, széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül. A január 31-én, késő éjszaka nyilvánossá tett alaptantervet valamennyien elfogadhatatlannak, nemzet-, diák- és tanárellenesnek titulálták. A Történelemtanárok Egylete, a Magyartanárok Egyesülete, a Magyar Pedagógiai Társaság, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) mellett a Szépírók Társasága és a Magyar Tudományos Akadémia által létrehozott Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia is tiltakozását fejezte ki. Még a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar szerint is „kockázatos” a módosított NAT bevezetése. Több tucat egyetemi oktató pedig a dokumentum irodalomtanításra vonatkozó részeit nevezte felháborítónak. A több mint félszáz szakmai szervezetet tömörítő Civil Közoktatási Platform szerint a módosított NAT alkalmatlan a közoktatás tartalmi szabályozására. Alapproblémának tartják – a szakmai egyeztetés hiányán túl –, hogy a dokumentum túl sok kötelező tananyagot ír elő, ami nemcsak a rendelkezésre álló időkeretet haladja túl, hanem a tanulók túlterheltségét is növeli. A szabályozás túlságosan merev, nem teszi lehetővé, hogy az iskolák a helyi igényekhez alkalmazkodjanak. Emellett ideológiailag egyoldalú, a keresztény-konzervatív világnézetet sulykolják benne. Nem az egész nemzet alaptanterve, mert a tanulók kétharmadát kirekeszti: nem vonatkozik a szakképző iskolákra és csak részben alkalmazható a technikumokra. Kevés a bevezetésre szánt idő is: az új NAT már idén szeptembertől életbe lépne, felmenő rendszerben, miközben nem ismertek a kerettantervek, nincsenek új tankönyvek, a tanárokat sem lehet ennyi idő alatt felkészíteni. Az iskolák szintjén eddig csak a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban indult nyilvános tiltakozás. A középiskola magyar nyelv és irodalom tanári munkaközösségének levelét 31-en írták alá az ötven fős tantestületből. „Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké. Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén” – írták, a módosított NAT visszavonását kérve. A PDSZ Országos Választmányának elnöke, Szűcs Tamás a jelenleginél is nagyobb ellenállás kialakulására számít, szerinte hamarosan még több iskola tantestülete csatlakozhat a pécsi pedagógusokhoz. Lapunknak úgy nyilatkozott: a botrányos NAT bevezetése és a szakképzés tervezett, ugyancsak aggályos átalakítása nyomán kialakulhat egy kritikus tömeg. A PDSZ arra kéri a pedagógusokat: ha bevezetésre kerül az új NAT, hagyják figyelmen kívül azokat a tartalmakat, amelyek lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint ártalmasak. Az új NAT bevezetését eddig csak a közelmúltban létrehozott, kormányközeli szervezetek támogatták, mint a Történelemoktatók Egyesülete és a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete, illetve a nyilvánosság előtt eddig teljesen ismeretlen Pedagógiai Innovációért Egyesület.