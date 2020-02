Ezek meg milyen számok már megint?

Lassan leépül az anticiklonunk, úgyhogy szél és csapadék jön. De vasárnap még nem.

Az éjszaka első feléig többnyire derült lesz az ég, majd a Nyugat-Dunántúlon újra rétegfelhőzet és köd képződhet, valamint hajnaltól kezdve a Dunántúl fölé magasszintű felhőzet is érkezik - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap az ország döntő részén a fátyol- és kevés gomolyfelhőzet mellett többórás napsütés várható. A Nyugat-Dunántúlon napközben fokozatosan feloszlik a rétegfelhőzet, megszűnik a köd. Csapadék nem lesz. A déli, délnyugati szelet vasárnap már nagyobb területen kísérik élénk, vasárnap délutántól a Dél-Dunántúlon már erős széllökések is. Vasárnap késő estétől a Dunántúlon sokfelé megerősödik, sőt viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -8 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 5 és 13 fok között várható, délnyugaton lesz melegebb. Időjárásunkat egy markáns anticiklon alakítja, amelynek középpontja a Kárpát-medence és az Északi-Kárpátok felett figyelhető meg. Területén döntően napos, csapadékmentes az idő, rétegfelhőzettel borított területek inkább csak Lengyelországtól keletre, a Balti-tenger mentén és Dél-Skandináviában vannak. Vasárnap estig az anticiklon azonban fokozatosan leépül, és egyre inkább egy nyugati ciklon előoldalára kerülünk. Délnyugati áramlással több fokkal melegebb levegő érkezik fölénk. Eközben a Brit-szigetek és Portugália fölött hosszan elnyúló hidegfront húzódik, a ciklon közepe Izlandtól délnyugatra van. A front mentén erősen felhős az ég, Írország és Skócia nyugati partvidékeiről, valamint az Ibériai-félsziget nyugati széléről 10 mm fölötti napi csapadékösszeget jelentettek.