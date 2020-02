Újra felvillant Guy Ritchie zsenije

Megtörtént az, amire csak a bátor álmodozók számítottak: tényleg a legkiválóbb film lett a legjobb film a 92. Oscar gálán, jelesül a Bong Joon Ho rendezte Élősködők. Ezzel pedig filmtörténelmet írt a koreai nagymester, mivel eddig sosem nyert „fődíjat” nem angol nyelvű produkció. A társadalomkritikus thriller kapta a legtöbb elismerést is egyben.

,Talán sosem írtam le még ilyet az Oscar-díjak kapcsán két évtizedes újságírói pályafutásom során: filmtörténeti döntés született. Sosem nyert még ugyanis nem angol nyelvű produkció a világ legfontosabb mozgóképes gáláján. Ám most csak örvendezni tudok a ténynek: a Bong Joon Ho rendezte Élősködők lett a legjobb film a 92. Oscar-díj gálán. Sőt, a koreai zseni által jegyzett produkció kapta a legjobb eredeti forgatókönyvért, illetve maga Joon Ho vehette át a rendezői elismerést. Sőt, végül az Élősködők lett a legjobb nemzetközi (korábban idegen nyelvű) film is – ráadásul ez is rekord. A végkifejletet sejtettük már tavaly is, hiszen az Élősködők megkapta Cannes-ban az Arany pálmát és valóban nem készült – esztétikai, filmtechnikai és dramaturgiai szempontból – jobb film tavaly Bong Joon Ho társadalomkritikus, ironikus thrillernél. (A bizonytalanság azért volt, mert az Oscar hagyományai alapján az igazi heroizmust magasztaló, a régi hollywoodi tradíciók előtt fejet hajtó látványfilm, az 1917 esélyesebbnek látszott.) Kis filmtörténeti adalék: hatvanöt éve történt meg utoljára, hogy cannes-i Arany pálmával elismert film lett a legjobb film az Oscaron: 1955-ben a Marty, Delbert Mann alkotása. Egy kritikus vagy elemző hiába vezeti le könnyen, mi vezetett az Élősködők sikeréhez, az alkotóknak egész mást jelentett az Oscar-eső. Szemmel láthatóan maga a rendező is egyre nehezebben hitte el mi történik vele, hiszen már az első elismerésnél – legjobb forgatókönyv – is majd kiugrott a bőréből örömében és meghatódottságában. Aztán következett a nemzetközi film, majd a rendező és végül a csúcsdíj. Bong Joon Ho a rendezői díjjal a kezében Martin Scorsese (aki szintén jelölt volt Az írrel) egyik híres mondását idézte, amit a filmiskolában tanult meg: „A legszemélyesebb a legkreatívabb”. Ugyanakkor az is beszédes, hogy a díjkiosztó előtt bő egy héttel, a rotterdami fesztiválon Joon Ho még azt nyilatkozta, hogy semmi esélye sincs az 1917-el szemben, pontosan tudja, hogy ő afféle fesztivál rendező, és ő ennek a mozgóképes közegnek köszönheti a sikerét. Ez pedig borzasztó fontos kapcsolódási pont: az Oscar-díjakról döntő művészek és alkotók a (nagybetűs) fesztiválfilmben látják a jövőt azzal, hogy a hat jelöléssel induló Élősködők négyet díjra váltott. Méghozzá a legértékesebb kategóriákban. Kíváncsian várom, milyen folyamatokat indít el az idei Oscar, hiszem, hogy fordulópont lesz 2020. Az este legnagyobb vesztese a rendezői díjra és a legjobb filmre legnagyobb esélyesnek tartott Sam Mendes és filmje, a kritika által igen vegyesen fogadott 1917 lett, mert Roger Deakins operatőri Oscarja mellett csak két technikai kategóriában – hangvágás és vizuális effektek – tudott diadalmaskodni. De ugyanitt említhetnénk a már említett Az írt, mely tíz jelöléséből egyet sem váltott díjra.

Az estét a legtöbb jelöléssel, konkrétan tizeneggyel indító Joker kettőt húzott be: az izlandi Hildur Guðnadóttir a legjobb eredeti filmzenéért, Joaquin Phoenix pedig a legjobb férfi alakításért vehette át az arany szobrocskát. Utóbbi a reputációjához illő beszédet mondott arról, hogy az ember eltávolodott a természettől és ideje lenne abbahagyni a Föld kizsákmányolását. Persze önvizsgálatot is tartott, elnézést kért mindazoktól, akivel korábban durva volt és megköszönte a második esélyt, amit kapott Hollywoodban. Amúgy a színészi elismerések voltak azok, ahol a papírforma jött be: Renée Zellweger lett a legjobb színésznő a Judy címszerepéért és kinek másnak ajánlotta volna a díjat, mint Judy Garlandnak, akinek annak idején Hollywood nem adott Oscart. A mellékszereplők között pedig két olyan színészt ismertek el, akiknek már nagyon régen, nagyon sok szerepért kijárt volna az Oscar, de most Laura Dern a Házassági történetért és Brad Pitt a Volt egyszer egy... Hollywoodért végre megkapta. Megérdemelten.

Legjobb animációs film: Toy Story 4. Legjobb animációs rövidfilm: Hair Love Legjobb eredeti forgatókönyv: Élősködők (Boon Joon Ho és Jin Won Han) Legjobb adaptált forgatókönyv: Taika Waititi (Jojo Nyuszi) Legjobb élőszereplős rövidfilm: The Neighbours’ Window Legjobb díszlet: Volt egyszer egy… Hollywood Legjobb jelmez: Kisasszonyok Legjobb dokumentumfilm: American Factory Legjobb rövid dokumentumfilm: Learning To Skateboard In A Warzone (If You Are a Girl) Legjobb női mellékszereplő: Laura Dern (Házassági történt) Legjobb férfi mellékszereplő: Brad Pitt (Volt egyszer… egy Hollywood) Legjobb hangvágás: Az aszfalt királyai Legjobb hangkeverés: 1917 Legjobb operatőr: Roger Deakins (1917) Legjobb vágás: Az aszfalt királyai Legjobb vizuális effektek: 1917 Legjobb smink és haj: Botrány Legjobb nemzetközi film: Élősködők Legjobb filmzene: Hildur Guðnadóttir (Joker ) Legjobb dal: Elton John és Bernie Taupin (Rocketman) Legjobb rendezés: Bong Joon Ho (Élősködők) Legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix (Joker) Legjobb női főszereplő: Renée Zellweger (Judy) Legjobb film: Élősködők