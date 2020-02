Bojkottot hirdetett Karácsony Gergely a Hír TV ellen

A legtöbb hívást Zala és Somogy megyében kapták a tűzoltók.

Egyelőre jellemzően a Dunántúlon, de már most is sok munkát ad a viharos szél a tűzoltóknak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes-szóvivője az MTI-vel. Dóka Imre elmondta: mostanáig mintegy 150 riasztást kaptak a viharral összefüggésben. A legtöbb hívást Zala és Somogy megyében kapták. Jellemzően fakidőlések, leszakadt faágak miatt kérik a tűzoltók segítségét – tette hozzá. A katasztrófavédelem honlapján megrongálódott háztetőkről és sérült vezetékekről is beszámol.



Fokozott figyelmet kér a közlekedőktől a főpolgármester

Karácsony Gergely főpolgármester az autósokat és a gyalogosokat is arra kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Kiemelték: „az esetleg leszakadó ágak, hulló cserepek miatt körültekintően válasszanak parkolóhelyet”. Fokozott óvatosságra van szükségük a mozgásukban korlátozottaknak, az időseknek és a kisgyermekkel közlekedőknek is – fűzték hozzá. A főpolgármester utasítására a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság folyamatos kapcsolatban van az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal – olvasható a közleményben. Az aktuális veszélyjelzések folyamatosan nyomon követhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ oldalon – tették hozzá. Emlékeztettek: az Országos Meteorológiai Szolgálat többek között Budapestre és Pest megyére is másodfokú figyelmeztetést adott ki viharos szél veszélye miatt. A széllökések ereje délutánig az ország nagy részén meghaladhatja a 60-75, a Dunántúlon, kisebb eséllyel néhol a Duna-Tisza közén a 80-90 kilométer per órát. Délután hidegfront érkezik. A legerősebb lökések sok helyen várhatóan elérik a 70-90, elsősorban az Észak-Dunántúlon a 80-100 kilométer per órát.