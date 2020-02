Koronavírus – Szigorítják a karantént a britek

Hétfő délután 15 órakor országszerte mintegy 280 ezer háztartás volt áram nélkül.

Egy ember meghalt, több mint egytucatnyi megsérült, és mintegy 280 ezer háztartás áram nélkül maradt Csehországban az országon hétfőn átvonuló és kiadós esővel kísért szélvihar következtében – jelentette hétfőn kora este a cseh közszolgálati rádió. Az áldozat egy balesetben halt meg a nyugat-csehországi Sokolov város közelében. „Egyelőre nem tudjuk biztosan, hogy a fa dőlt-e az autóra, vagy az autó rohant-e neki az úttestre dőlt fának” – jegyezte meg Katerina Krejcí rendőrségi szóvivő a Twitteren. Hozzátette, hogy a kocsiban utazó másik személy, egy nő súlyos sérüléseket szenvedett, és kórházban ápolják. A heves szélviharnak eddig legalább 14 sérültje van, és komoly anyagi károk keletkeztek. A kidőlt fák több helyen – Prágában, Prachaticében, Ceské Budejovicében – parkoló gépkocsikra estek, a vihar néhány épület tetőszerkezetét is megrongálta. A CT 24 cseh közszolgálati hírtelevízió a biztosítókra hivatkozva azt közölte, hogy a délutáni órákig a lakossági bejelentések alapján az anyagi kár már több tízmillió koronára tehető. Számos helyen, főleg a cseh-német határon, leállt a vasúti forgalom a sínekre dőlt, kitört fák következtében, s több hegyvidéki közúton is közlekedési akadályok alakultak ki. Rendőrségi jelentések szerint a cseh autópályák teljes hosszukban mindenütt járhatóak. Hétfő délután 15 órakor országszerte mintegy 280 ezer háztartás volt áram nélkül, a kora reggeli órákban ez a szám még százezer volt. Sona Holingerová, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) szóvivője azt közölte, hogy a nap folyamán a reggeli órákhoz képest megduplázódott, több mint 300-ra emelkedett a legfőbb magas feszültségű vezetékeken keletkezett károk száma. „Elsősorban a legfőbb magas feszültségű vezetékeket állítjuk helyre. Ez azonban időigényes” – nyilatkozott Holingerová a közrádióban. A legnagyobb nehézségek a Prága körüli Közép-csehországi régióban vannak, ahol kora reggel 37 ezer háztartásban nem volt villany – jelentette a CEZ. A nyugat-csehországi Karlovy Vary környékén 21 ezer, Pilsen (Plzen) környékén pedig több mint 15 ezer háztartás nélkülözi az áramot. A déli órákban a szélvihar a morva régiókat is elérte, s több tízezer háztartásban nincs villany. A széllökések sebessége helyenként meghaladta az óránkénti száz kilométert. A cseh-lengyel határon fekvő Óriás-hegység (Krkonose) legmagasabb, Snezka nevű csúcsán pedig rekordnak számító 180 kilométer/óra szélsebességet mértek – mondta Teodor Marjan meteorológus a közszolgálati Cseh Rádióban. Prágában és Liberecben a szélvihar miatt hétfőn zárva tartott az állatkert. A dél-morvaországi Uherské Hradiste mellett a heves szélvihar felborított egy kamiont, minek következtében több órára le kellett zárni a Szlovákia felé vezető E50-es főutat, ami komoly közlekedési káoszt okozott. A Cseh Hidrometeorológiai Intézet felhívta a lakosság figyelmét, hogy kedd délig újabb szélviharokra – 70-110 kilométeres óránkénti sebességűekre – lehet számítani, ezért mindenkit óvatosságra intett, és országszerte a legmagasabb fokú készültséget rendelték el.