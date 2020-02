Gyurcsányozás, feleződés, ellenzéki együttműködés - néppárttá dagad vagy elsorvad a Jobbik (szavazás)

A Jobbik képviselőcsoportja kétszer annyit költött, mint a hatszor akkora Fidesz-frakció. Avagy így működtess pártot okosban.

Rendkívüli kongresszuson tárgyalt még 2019 februárjában a saját esetleges megszűnéséről a Jobbik, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) újabb, 270 milliós büntetést szabott ki a még az egy évvel korábbi bírságával is tartozó ellenzéki pártra, csakhogy a párt azóta is él és virul, írja a hvg.hu. Ugyanis az Országgyűlés Hivatalától (OH) kapott működési keretből a Jobbik parlamenti frakciója lényegében „visszanyerte” az összeget, az új parlamenti ülésszak kezdete óta pedig már több mint 380 millió forintnak hágott a nyakára. A 21 fős ellenzéki frakció ezzel toronymagasabb a legtöbbet költő képviselőcsoport - majdnem pontosan kétszer annyit költött el, mint a közel hatszor akkora Fidesz frakció. A 380 millió forintból több mint 145 millió ment a párthoz közeli IRÁNYTŰ Politikai és Gazdaságkutató Intézetnek. Aminek tulajdonos-ügyvezetője, Forrai Richárd, a Jobbik korábbi frakcióigazgatója, a 2018-as választás után lemondott pártelnök, Vona Gábor egykori tanácsadója. A pénzügyi szférából érkező Forrai fontos szerepet játszott Jobbik gazdasági holdudvarának kiépítésében, összességében a párt politikai erővé válásában. A legeslegtöbbet ugyanakkor nem az intézetnek vagy más cégeknek, hanem magánszemélyeknek fizette ki a képviselőcsoport, egyben náluk érhető tetten leginkább, hogy mekkora baj, miszerint az érintettek nevét nem ismerhetjük meg (az Országgyűlés Hivatala a GDPR elveire hivatkozva csak anonimizálva adta ki a frakciók magánszemélyekkel kötött szerződéseit): az ellenzéki frakciónál összesen 246 ilyen szerződés (a megbízások több mint kétharmada) szerepelt az összesítésben, igen magas, 182,3 millió forintos összértékkel. Míg a többi frakció ráadásul szakterületenként vagy konkrét törvényjavaslatonként is meghatározta, hogy pontosan milyen szaktanácsokért fizetett, addig a Jobbiknál még csak utalás sincs erre: összesen 94 darab megbízás fut a bármire ráhúzható „szakpolitikát érintő tanácsadás” címen, 70 ezertől 3,6 millió forintig, összesen 53 millió forint értékben. A 168 Óra két évvel ezelőtti - még a GDPR-rendelet hatályba lépése előtt készült, tehát a magánszemélyek neveit is tartalmazó - összesítése szerint az ilyen megbízásokra költött akkori 38 millió forintból főleg a Jobbik ifjúsági tagozatának vezetőit és képviselőit, valamint vidéki politikusait fizette a frakció – ez most nem derülhet ki. Az összesítésből mindemellett továbbra is úgy tűnik, hogy a többihez képest elképesztően aktív külpolitikai tevékenységet folytat a Jobbik-frakció, már ha jóindulatúan azt feltételezzük, hogy valóban ezt a tevékenységet támogatta a másfél év alatt kötött összesen 32 megbízás tolmácsolásra és fordításra, összesen több, mint 20 millió forint értékben. A listából az sajnos nem derül ki, hogy a szolgáltatásokat milyen nyelven vették igénybe, és az sem, hogy az összeget hány embernek fizették ki. A Fidesz és a KDNP tekintélyes, fejenként 120-160 ezer forintos frakcióüléseihez képest a Jobbik 22 képviselője egészen költséghatékonyan, összesen 736 ezer forintból megoldotta a tavaly februári kihelyezett frakcióülését egy mátraszentimrei tréningközpontban. A 2018 szeptemberi, soltvadkerti tanácskozás viszont ennek majdnem a kétszeresébe, 1,79 millió forintba került, de nem ez benne a furcsa, hanem, hogy bár a helyszín a Frittmann panzió-pincészet volt, a terembérlésre mégis csak 210 ezer forintot fizettek a borász testvéreknek, a többi pénz – 1,59 millió forint – egy magánszemélynek ment.