Bezárt orvosi rendelő, végigfertőzött síközpont - na, így utazik és terjed a vírus

A jobboldali populista Szlovén Demokrata Párt (SDS) újabb egyeztetést tart a parlamenti pártok képviselőivel.

Visszatérhet a hatalomba Orbán Viktor miniszterelnök legjobb szlovéniai politikusbarátja, Janez Jansa egykori miniszterelnök. Ma ugyanis a jobboldali populista Szlovén Demokrata Párt (SDS) újabb egyeztetést tart a parlamenti pártok képviselőivel, s ha sikerrel jár, akár kormányfővé is választhatják az ellenzéki politikust. Marjan Sarec még hivatalban lévő kormányfő nem feltétlenül hozott jó döntést, amikor január bejelentette, előrehozott választást kezdeményez, mert kisebbségi kormánya nem tud fontos reformokat elfogadtatni. Elsősorban az egészségügy átalakítására gondolt. A közvélemény-kutatások szerint pártja, a róla elnevezett LMS megnyerheti az idő előtti voksolást, bár akad olyan felmérés is, amely az SDS-t látja az élen. Csakhogy a ljubljanai parlament több pártból áll, s a kisebb tömörüléseknek nem áll érdekében az idő előtti voksolás kiírása, hiszen attól tartanak, hogy egy következő választás alkalmával már sokkal rosszabbul szerepelnének, s akár be sem kerülnének a törvényhozásba. S ez lehet Jansa esélye. Sarec még hivatalban lévő, többpárti kormányát megannyi vita jellemezte, ami nem is csoda, hiszen több, teljesen különböző irányultságú politikai erő alkotja. Akad benne liberális, továbbá baloldali politikai erő, de csatlakozott a kabinethez a nyugdíjasok pártja is. A furcsa koalíció annak köszönhetően jött létre 1998-ban, hogy mindenki a populista, bevándorlásellenes Jansa visszatérésétől és Orbán Viktor befolyásának növekedésétől tartott. A magyar kormányfő leplezetlenül támogatta szlovéniai barátját a 2018-as elnökválasztási kampányban. A Fideszhez köthető üzleti körök valóságos médiabirodalmat hoztak létre Jansa számára. Jansa meg is szolgálta a fideszes segítséget, többször állt ki a magyar kormánypárt néppárti tagsága mellett, s hírek szerint az SDS is távozna az Európai Néppártból a Fidesz esetleges kizárása esetén, igaz, ez a kérdés most háttérbe szorult.

Jansa pártja élen is végzett a 2018-as parlamenti választáson, az SDS börtönviselt elnökének visszatérésétől tartva azonban összefogtak a demokratikus erők, így fordulhatott elő az, hogy bár az egykori komikus Sarec pártja ugyan csak 13 mandátumot szerzett a 90 tagú törvényhozásban, mégis őt választották meg kormányfőnek. Nem is volt sikertelen miniszterelnök, a GDP stabilan, 3 százalékkal emelkedett, jó foglalkoztatottsági adatokat mutatott fel az ország, csökkentette a kabinet az adósságot, illetve adókönnyítéseket vezetett be. A kormány munkájával a lakosság több mint a fele volt megelégedve. A Balpárt azonban még tavaly kilépett a kormányból, s bár közölte, kívülről támogatja a koalíció munkáját, Sarec úgy vélte, az előrehozott voksolás a legjobb megoldás. Csakhogy a lakosság nem örült a bejelentésnek, a felmérések szerint azóta érezhetően rosszabbodott az LMS megítélése. Jansa felismerte, eljött az ő ideje, megpróbálja megakadályozni az idő előtti voksolást és új többséget létrehozni a parlamentben. Pénteken már tárgyalt a parlamenti pártok képviselőivel, s ma újabb kísérletet tesz a kormány létrehozására. Nagyobb esély van arra, hogy ez nem sikerül neki, s már körvonalazódik egy új szövetség: az esetleges előrehozott választáson várhatóan együtt indul Sarec pártja és a korábbi kormányfő, Miro Cerar tömörülése, az SMC.