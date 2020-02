Letartóztatták a francia turista feltételezett gyilkosát

A gyanúsított fegyverrel szerezte meg a rémült gyerek biciklijét, majd elhajtott vele.

Kisgyerek kirablásával gyanúsít a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság egy középkorú jánoshalmai férfit. Az esetről a fiú anyja értesítette a rendőröket: elmondása szerint pár percre beszaladt egy jánoshalmai üzletbe, míg fia odakint vigyázott kerékpárjaikra.

Az 51 éves anya már arra tért vissza, hogy egy ismeretlen, kezében kést lóbálva odalép gyermekéhez, majd bejelenti, hogy elviszi a fiú biciklijét. A rémült gyerek az anyja felszólítására át is adta a kerékpárt, amivel a rabló el is kerekezett. Az áldozat és a szemtanúk leírása alapján a rendőrök rövid időn belül elfogták a felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 45 éves jánoshalmi férfit, elvették tőle a biciklit is. A feltételezett támadó őrizetbe került, írja a police.hu