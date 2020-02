Tovább gyengült a forint

Napközben a jegyzés 339,02 forinton is járt.

Az euró jegyzése a kora reggeli 338,08 forintról 338,92 forintra ment fel este hat órára. Napközben a jegyzés 339,02 forinton is járt. A forint történelmi árfolyam-mélypontja az euróval szemben a múlt pénteken 339,27 forinton elért jegyzés volt. A dollárral szemben is gyengült a forint, a dollárt 310,50 forinton jegyezték este hat órakor a kora reggeli 309,83 forint után. A dollár jegyzése nap közben 310,61 forintnál is járt, ami a forint új árfolyam-mélypontja lett a dollárral szemben. A svájci frank jegyzése a kora reggeli 316,66 forintról este hat órára 318,02 forintra emelkedett. A svájci frank öt éve, a 2015 januári 333,01 forinton érte el a legmagasabb jegyzését.