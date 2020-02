Szerdán még marad a viharos szél, de hamarosan kicsit jobbra fordul az időjárás

Várhatóan még idén kiírják a közbeszerzést a budapesti Jászai Mari téren található Képviselői Irodaház teljes körű belső felújítására – értesült a Népszava. Lapunk információi szerint a munkák akár már jövőre elkezdődhetnek és nagyjából két évig tartanak majd.

A Fehér házként is ismert épület évtizedek óta nem esett át jelentősebb felújításon – számos helyen még mindig a Kádár-kor jellegzetes fekete műbőr, párnázott ajtajai láthatók, és az irodabútorok nagy része is bőven a 1970-es, 1980-as éveket idézi. Az épületben – amelyet 1950-ben az ÁVH vett birtokba, majd 1957-től a Belügyminisztériumé lett, 1962-től pedig a pártközponté - dolgoznak az országgyűlési képviselők, a frakciók, a parlamenti bizottságok nagyjából fele, valamint a hozzájuk tartozó alkalmazottak is. A zsúfoltság már a felújítás megkezdéséig is enyhülni fog, az országgyűlési bizottságok apparátusa ugyanis elköltözik a Parlament félemeletére. Eddig itt az Országgyűlés Hivatalához tartozók dolgoztak, ők azonban átkerülnek a múlt héten átadott Kossuth téri Szabad György irodaházba. A rendszerváltást követő első parlament elnökéről elnevezett épület helyén 2017-ig az egykori Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségének, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a székháza állt. Az eredeti tervek szerint csak a homlokzatot építették volna át, de kiderült, hogy „a tartószerkezet a vártnál rosszabb állapotban van”, így az egészet lebontották és újraépítették a Hültl Dezső 1928-as tervei szerint. A munkálatok összesen - áfa nélkül - 12,9 milliárd forintba kerültek. A kilencezer négyzetméteres alapterületű Szabad György irodaházba az Országgyűlés Hivatalának háromszáz dolgozója költözött-költözik be, az épület földszintjén pedig hamarosan megnyílhat egy étterem és kávézó is. Az épületet egy alagút köti össze a Parlamenttel. A Népszavának egyébként több parlamenti képviselő is azt mondta: korábban úgy tudták, hogy ők költözhetnek majd a Szabad György Irodaházba. Az Országgyűlés sajtóirodája megkeresésünkre azt közölte, ilyen terv sosem létezett, és ugyanezt erősítette meg lapunknak a Parlament egyik alelnöke is. A félreértést az táplálhatta, hogy korábban a hivatalos parlamenti közlésekben is következetesen „képviselői irodaháznak” nevezték az épületet. Jelenleg egyébként a Parlament félemeletén is több átalakítás zajlik. Mint ismert, ide száműzték a sajtószobát is, miután az újságírók mozgásszabadságát drasztikusan korlátozták az épületben. A közeli Balassi Bálint utcában álló Tisza Lajos Irodaházban kapott új helyet az Országgyűlési Őrség is. (Mint korábban lapunk megírta, a Parlament épületében elég áldatlan állapotok uralkodtak, nem volt például zuhanyzó és megfelelő öltöző a nők számára) Itt alakították ki Kövér László házelnöki rezidenciáját is, a beruházás összesen 2,9 milliárd forintba került.