Leszúrással fenyegette, majd felpofozta a végrehajtót egy bajai nő

Felesége csupán a boltba szaladt el, ám mire hazaért, a férje végzett mindkét gyermekükkel –. „Rosszat csináltam, de gyere be, minden rendben lesz” – a lap szerint ez volt az utolsó mondata a férfinak, majd felkapta a földről a vasvillát, azzal kezdte el kergetni a nőt az udvaron. A sikítozó, vérző nő kiszaladt az utcára az őrjöngő férfi elől. Az bement a házba, befeküdt a meleg vízzel teli kádba, ahol egy üvegdarabbal vágta el a torkát. – Az egyenruhások kihúzták a kádból az elalélt Ferencet, majd megpróbálták újraéleszteni – nyilatkozta a lap informátora. A cikk szerint a rendőrök találtak rá a gyerekszobában az ágyban fekvő, gondosan betakart 7 és 9 éves kisfiúkra. Mindkettő halott volt, és – a korábbi információkkal ellentétben – a Blikk úgy tudja, a nyakukon talált hámsérülések arra utaltak, hogy az apjuk puszta kézzel fojtotta meg őket. A feleség barátai szerint a férfi korántsem volt olyan mintaapa, mint ahogy az kifelé látszott, ám – szemben a korábbi hírekkel – soha nem kezelték a pszichiátrián, viszont a feleségét igen. Ő most is bent fekszik, erős nyugtatókat kap. Informátoruk szerint a családja sem tudja, meddig tartják kórházban az édesanyát. A rendőrség pénteken közölte : a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2020. február 7-én 11 óra 24 perckor családi veszekedésről érkezett bejelentés. A helyi rendőrök megjelentek a megadott tatabányai címen, ahol megállapították, hogy a lakásban élő férfi megölte két gyermekét, majd önmagával is végzett. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a történtek pontos körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.