Impotenciát színlel a Médiatanács

Az oltást minden csecsemőnek pár órával a születése után meg kell kapnia a kórházban, majd otthon folytatni az adagolását. A közösségi portálokon december eleje próbálnak a szülők megbontott, más gyerek oltásából megmaradt készítményhez jutni.

Mindkét hatáserősségben (10 és 2 milligrammos) szállít a patikáknak Konakion injekciókat a Hungaropharma – tájékoztatta lapunkat Feller Antal vezérigazgató. Azt is elmondta, hogy a szerből egy nagyobb mennyiség érkezett az országba. A készletet a hazai előírásoknak megfelelően még át kellett csomagolni, de folyamatosan szállítanak a patikáknak. A közösségi portálokon december eleje próbálnak a szülők megbontott, más gyerek oltásából megmaradt készítményhez jutni. A bejegyzésekből az is látszik hogy azért az országban itt-ott egy-egy patikában volt aki tudott szerezni. Ez az injekció már tavaly tavasz végén is hiánycikké vált és most megint nem lehetett kapni. A Konakionban a véralvadásban fontos szerepet játszó K-vitamin egy szintetikus formája található. Az oltást minden csecsemőnek pár órával a születése után meg kell kapnia a kórházban, majd otthon folytatni az adagolását. A szájon át is beadható készítményt otthon hat hónapos korig többször adják a gyerekek. Ez elsősorban a kizárólagosan anyatejjel táplált csecsemőknek fontos, az anyatejben ugyanis alig választódik ki a K-vitamin, így csak kevés jut belőle a babának. Lapunk több – fővárosi és Pest-megyei - patikában is érdeklődött, mindenütt volt a készítményből. A gyógyszerészek szerint ugyan nem korlátlanul, de a szükséges mennyiséget szállítja a Hungaropharma. A készítményt csak recept ellenében adhatják ki a gyógyszerészek.