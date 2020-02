Számháború Brüsszelben

Ferenc pápa szerdán elutasította azt a javaslatot, amelynek értelmében a rendkívüli paphiánnyal küzdő Amazónia egyes vidékein kivételesen - bizonyos feltételeknek megfelelő - nős férfiak is szolgálhattak volna papként.

Több mint 30 oldalas apostoli buzdításában a 82 éves argentin pápa rámutatott, hogy új módszereket kell találni arra, hogy több pap vállaljon szolgálatot a régióban, valamint ki kellene terjeszteni az állandó diakónusok szerepét. A diakónusok házasok is lehetnek, és egyebek mellett keresztelhetnek, eskethetnek, temethetnek, azonban szentmisét nem mutathatnak be. "Nem maradhatunk közömbösek. Meghatározott és bátor válaszokra van szükség az egyház részéről" - fogalmazott, példaként hozva fel a misszionáriusok hatékonyabb toborzását. A vatikáni Amazonas-szinódus tavaly ősszel szavazta meg a szóban forgó javaslatot, amely így az egyházfő elé került. Az Amazonas-térség 184 voksolásra jogosult püspöke közül 128 szavazott igennel a reformra, míg 41 ellenezte. Amazónián kilenc ország és mintegy négyszáz etnikai csoport osztozik. A 7,8 millió négyzetkilométeres terület falvainak 85 százalékában a hívek nem jutnak el hetente misére, de akad olyan vidék, ahol éveken át nincs szertartás a túl kevés pap miatt. Ezért merült az fel, hogy olyan, hitéletükben hiteles, s példás családi hátterű, akár gyermekes világi férfiak is mutathassanak be misét, akik már állandó diakónusként szolgálnak. Felszentelésük után részidős papi szolgálatot végezhetnének, saját világi munkájuk mellett látnák el az egyházi feladatokat egy közösségben. Az egyház konzervatív szárnyának tagjai attól tartottak, hogy egy ilyen lépéssel, a papi cölibátus fakultatívvá tételével általános gyakorlattá válhatna a nős férfiak papi szolgálata. XVI. Benedek nyugalmazott pápa "Nem maradhatok csendben" jelmondattal a papi cölibátus intézményét védelmezte Robert Sarah bíboros nemrégiben megjelent könyvében, amelyet a Vatikán kérésére később módosítottak, miután a 2013-ban lemondott előző egyházfő nem adott felhatalmazást írásainak ilyenfajta közlésére. Ferenc pápa korábban meggyőződését fejezte ki, hogy a papok nőtlenségi fogadalma "ajándék, kegyelem, nem pedig korlát". A progresszív tábort csalódással töltötte el a mostani határozat. Elemzők szerint például nem lehet véletlen, hogy Reinhard Marx német katolikus bíboros egy nappal a dokumentum közzététele előtt jelentette be lemondási szándékát. Egyes szakértők szerint Ferenc pápának ez az eddigi egyik legjelentősebb döntése.