Hajszálon múlt a Veszprém sikere

Gőzerővel készülnek a csapatok a 2020-as idénykezdetre, ezen a héten sorra leplezik le az istállók idei autóikat. A Haas volt az első csapat, mely bemutatta az új festését, az első nagy bemutató azonban a Ferrari nevéhez köthető, mely kedden Olaszországban tartott prezentációt. A marenellóiakat szerdán a Red Bull és a Renault követte, de az elkövetkezendő egy hétben mindegyik csapat fellebbenti a fátylat az autójáról. A Forma-1-ben szereplő 10 istálló idén rekordhosszúságú idényre készül, ugyanis korábban sosem rendeztek még 22 futamot egy szezonon belül. Könnyen elképzelhető, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan ugyancsak 21 versenyhétvégét tartanak meg, ugyanis szerdán eldőlt, a koronavírus-járvány miatt április 19-én biztosan nem rendeznek futamot Sanghajban, hanem egy későbbi időpontban pótolják, amennyiben javulnak a körülmények. Kína a negyedik verseny lett volna a naptárban a debütáló Vietnamot követően, ezzel pedig rögtön a vb-sorozat elején kapunk egy hónap szünetet, ugyanis Hanoi április 5-én rendezi meg a futamát, míg a visszatérő Zandvoort május 3-án. Kínában nem tettek le végleg a futamról, ugyanakkor a sűrű versenynaptár miatt legfeljebb az utolsó, Abu-Dzabi Nagydíjat követően lenne lehetőség a pótlásra. „Kár lenne, ha nem mennénk – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a hét elején, amikor még nem született meg a döntés a halasztásról. – Tele voltak a lelátók tavaly, minden jegyet eladtak. Kína kezd nagyon fontos piac lenni, Sanghajban remek eseményeket szerveztek a versenyek köré és nyilvánvalóan nem lenne jó sem a szurkolóknak, sem nekünk, ha nem mennénk. De az egészség az első, és remélem, hogy tudják kontrollálni a helyzetet. Ez a prioritás” – tette hozzá. Kínai Nagydíj ide vagy oda, hamarosan kezdődnek a hivatalos tesztelések, ugyanis Barcelonában előbb február 19-21., majd február 26-28. között próbálják ki új autóikat a csapatok. A mezőnyre ezúttal egy rendhagyó szezon vár, lévén a 2014-es szabályciklus utolsó éve ez, 2021-ben a sportág történetének sokak által legnagyobbnak vélt átalakulása következik, teljesen új autókkal, tervezési filozófiával és gumikkal. A mostani naptári év emiatt már a megújulás előkészítéséről is szól, különösen annak fényében, hogy jövőre debütál a költségvetési plafon, vagyis 2020 az utolsó lehetőség arra, hogy korlátlan mennyiségű pénzt költsenek el a gárdák a minél jobb felkészülésre. „Az idei vb két vb egyben. Ez nem csak a 2020-as szezonról és a jelenlegi szabályrendszerről szól. Nagyon komoly változások lesznek jövőre, és az erőforrások egyensúlyba hozása kiemelten fontos, hogy tudjuk, mikor válthatunk át 2021-re” – mondta Wolff, aki eloszlatta azon pletykákat, mely szerint a Mercedes az idény végeztével távozna a Forma-1-ből. Mindezt az is alátámasztja, hogy a csapat hétfőn öt évre szóló szponzori együttműködést jelentett be az INEOS nevű vállalattal. Az átmenetiként emlegetett szezon biztosan lázban tartja majd a sportág rajongóit, ugyanis Lewis Hamilton az évadot hét futamgyőzelemmel és egy világbajnoki címmel kevesebbel kezdi meg Michael Schumacherhez képest, de 2020-ban a német szinte összes csúcsát átadhatja a múltnak. Kérdés, hogy a szebb napokat is megélt Sebastian Vettel, illetve az új generáció tagjai, Max Verstappen vagy Charles Leclerc asszisztálnak ehhez, vagy borsot törnek a rutinos brit orra alá.



A további autóbemutatók időpontjai McLaren: február 13. (Woking) Mercedes: február 14. (Silverstone) AlphaTauri: február 14. (Salzburg) Racing Point: február 17. (Mondsee) Williams: február 17. (Grove) Haas: február 19. (Barcelona) Alfa Romeo: február 19. (Barcelona)