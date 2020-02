A perui külügy végre megtudta, miért tűnt el egyik pillanatról a másikra a magyar nagykövet

A világszervezet nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy káoszba döntse a világot. Bizony.

Az alusisakos összeesküvés-elméletek újabb szép példáját hozta elő az Alapjogokért Központ nevű "elemző- és kutatóintézet", amelynek tevékenysége a nyilvánosság előtt jobbára a legvadabb fideszes és kormányzati agymenések szorgalmas visszahangozásában merül ki. (A háttérben persze nyilván részt vesznek ezek kiagyalásában is.) Most éppen a kiemelkedő hasznosságú szervezet biztonságpolitikai tanácsadója fejtette ki az M1 -en (hol másutt?) az MTI tudósítása szerint, hogy az ENSZ az illegális migráció legalizálásával a káosz felé akarja sodorni a világot. De miért? - adódik a kérdés, persze Horváth Józsefnek erre is van válasza: az ENSZ jelenlegi vezetése és a mögötte álló erők abban érdekeltek, hogy a világ stabil régiói megrendüljenek, ezért küldetésének tartják az illegális migráció legalizálását. A terrorizmus ellen bezzeg nem küzdenek, és az ENSZ olyan jogokat vindikál önmagának, amelyeket a független országok nehezen tolerálnak.