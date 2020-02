Fogynak a cégek – A felszámolások száma megugrott, a végrehajtásoké visszaesett

Baromfitenyésztésben, határvédelmi eszközök szállításában és okmányok, útlevek gyártásában is lehetőséget kapnak magyar gazdasági szereplők.

Átfogó stratégiai fejlesztési együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Vincent Biruta, a Ruandai Köztársaság külügyekért és nemzetközi együttműködésért felelős minisztere csütörtökön Budapesten. A magyar miniszter a dokumentumok aláírását követően tartott közös sajtótájékoztatón elmondta, a megállapodás eredményeként helyi életminőséget javító fejlesztések valósulhatnak meg Ruandában, amelyek csökkenthetik az ott élők elvándorlását, másrészt a miniszter szerint ezek magyar vállalkozásoknak teremtenek pénzügyi és gazdasági lehetőségeket. Szijjártó Péter kifejtette, hogy

egy 50 millió dolláros - 15,5 milliárd forintnyi - kötött segélyhitelkeret jön létre, amelyből magyar cégek valósíthatnak meg beruházásokat az afrikai országban.

Példaként említette, hogy magyar-ruandai együttműködéssel jön létre egy baromfitenyésztéssel foglalkozó vállalkozás, emellett határvédelmi technológiák és eszközök szállításában, valamint személyazonosító okmányok, útlevek gyártásában is lehetőséget kapnak magyar gazdasági szereplők. A miniszter felidézte, hogy



az Európai Unió a közelmúltban fogadta el új Afrika-stratégiáját

A tagállamok között egyetértés volt abban, hogy Afrika "a jövő kontinense", ugyanakkor amennyiben nem történik megfelelő mennyiségű beruházás és fejlesztés, akkor abból globális kihívások adódhatnak.

Vincent Biruta elmondta, Ruanda mindent megtesz, hogy jó befektetési környezetet hozzon létre a külföldi vállalkozásoknak, ezen igyekezetét pedig az is mutatja, hogy a Világbank kimutatása alapján az üzletmenetek gördülékenysége szempontjából második helyen állnak az afrikai országok között. A ruandai külügyminiszter örömét fejezte ki, amiért személyesen is találkozhatott az országában befektetni kívánó magyar cégek képviselőivel, továbbá köszönetet mondott a Magyarország által felajánlott ösztöndíjakért is. Hangsúlyozta, az afrikai kontinensnek nem segélyekre, hanem a beruházások és a kereskedelem ösztönzésére van szüksége a fejlődéséhez.