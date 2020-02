Csökkentette a kormány az idei növekedési előrejelzését

A korábban várt 4 százalék helyett 3,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizál a kormány az idei évre. Varga Mihály péntek reggel a negyedik negyedéves GDP-adatok után jelezte: 3,5 százalékos növekedéssel számolnak az idei évre - írja a Portfolio.hu . A kormány még decemberben is négy százalékos növekedést tervezett 2020-ra és így számolt a költségvetésben is. A pénzügyminiszter több okot is felsorolt a Reuters hírügynökség beszámolója szerint, amiért a kormány rontotta a növekedési előrejelzését. Elemzői számítások szerint negatív hatást fejt ki a teljes globális gazdaságra a koronavírus, ez ugyanis érinti a turizmust és a globális beszállítói láncokat is. De a kormány aggódik a Brexit gazdasági hatásai miatt is. A KSH mai közölt adatai szerint tavaly 4,9 százalékkal nőtt a magyar GDP , sőt még az utolsó negyedévben is 4,5 százalékos volt a növekedés. A kormány 4 százalékos növekedési előrejelzése 2020-ra eddig is optimistább volt a piaci várakozásoknál, azzal, hogy 3,5 százalékra csökkentették idei várakozásaikat nem tettek mást, mint besimultak a piaci várakozások sorába. A kisebb növekedés elvileg csökkenti a költségvetés bevételeit, ám a tervezettnél jóval magasabb infláció növeli bevételeket.