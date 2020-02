Már vizsgálják az utántöltős illatszervásárlás itthoni bevezethetőségét

Munkacsoportot alakított az egyik drogérialánc, hogy megvizsgálja a csomagolásmentes illatszereket adagoló automaták magyarországi kihelyezésének lehetőségeit.

34 ezren már aláírták a Szabad aHangon azt a petíciót, ami arra kéri a két nagy drogérialáncot, hogy Csehország, Szlovákia, Ausztria és Románia után itthon is vezesse be az olyan csomagolásmentes illat- és tisztítószereket árusító automatákat, amelyekből mosószert, sampont és tusfürdőt, mosogatószert lehet vásárolni, hogy lényegesen csökkenthető legyen a felesleges műanyaghulladék.

Az Index megkérdezte a két legnagyobb céget, hogy a környező országokhoz hasonlóan tervezik-e a rendszer bevezetését. A Rossmanntól két nap alatt nem kaptak választ, a DM marketing és PR menedzsere, Kanyó Roland azt válaszolta, már vizsgálják az utántöltő automaták kihelyezésének lehetőségét. Létrehoztak egy munkacsoportot, hogy „alaposan meg tudjuk vizsgálni a jogi hátteret és a költségvonzatot, valamint az operatív megvalósítás lehetőségeit.” Ez fogja meghatározni, hol fogják tesztelni az új rendszert, amelyről tájékoztatni fogják a sajtót és a vásárlókat.

A drogériahálózat azt is közölte, Ausztriában olyan sikeresnek bizonyultak a tesztek, hogy a jelenlegi 28 üzletről 100-ra szeretnék bővíteni az utántöltő automatákkal felszerelt üzletek számát. Hozzátették azt is, hogy más módokon is igyekeznek környezetbarátabb megoldásokat alkalmazni; például, hogy újra felhasználható alapanyagokat használnak, optimalizálják a flakonokat, és ahol tudják, kartonra cserélik a műanyagokat. A német DM pedig klímasemleges termékek fejlesztésébe kezdett.