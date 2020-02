A fesztiválgyőztes filmeket "fillérekkel" támogatják, de Katinkára öntik a pénzt

A PSZ azt kéri, a szakképzésben dolgozókat ne tévessze meg a béremelés ígérete.

Sajnálattal látjuk, hogy a PSZ álhíreket terjeszt, az új szakképzési törvény alapvető elemeivel sincs tisztában – olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtöki közleményében , amiben a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) sajtótájékoztatójára reagáltak. A PSZ azt jelentette be: Alkotmánybírósághoz fordulnak az új szakképzési törvény miatt, ami szerintük több pontban is sérti az alaptörvény rendelkezéseit. A Palkovics László vezette ITM azt írta: „a PSZ súlyos tévedésben van, amikor azt állítja, hogy a szakképzésben dolgozó pedagógusok jogviszonya már 2020. január elsején munkaviszonnyá alakult volna. Ezzel szemben a valóság az, hogy a jogviszony csak a július elsejével esedékes jelentős béremeléssel egyszerre változik majd meg”. Csakhogy a PSZ sajtótájékoztatóján ilyen nem hangzott el. Mint kiderült, az állami hírügynökség, a Magyar Távirati Iroda (MTI) tudósításában jelentek meg pontatlan információk. – Sajnáljuk, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTI pontatlan tudósítására alapozva, egyéb forrásokból nem tájékozódva támadta a Pedagógusok Szakszervezetét, hogy az valótlanságot állít. Az MTI azt írta, hogy „azoknak a jogviszonya, akiket december 31-én még közalkalmazottakként foglalkoztattak a szakképzésben, január elsején munkaviszonnyá alakult”. Utóbb ezt az MTI helyreigazította. A PSZ tisztában van vele, hogy a jogviszony változása csak júliustól történik azon szakképzési törvény alapján, amely januártól hatályos – közölte pénteken a szakszervezet. Ezen túlmenően az ITM különösnek tartotta azt is, hogy a PSZ egy olyan törvényt akar megsemmisíttetni az Alkotmánybírósággal, „amely 30 százalékos béremelést biztosít a szakképzésben dolgozó pedagógusoknak”, továbbá „nagy béremelést hoz". Ezzel szemben a PSZ felhívta a figyelmet: a béremelés sem a szakképzési törvényben, sem annak végrehajtási rendeletében nem szerepel, továbbá a költségvetésben sem látszik a fedezete. „Az ITM közleménye nem szól az egyéni béralkuról, továbbá arról sem, hogy lesznek, akiknek csökken a bére. Nem lesz előmeneteli rendszer, felmenő rendszerben megszűnik a garantált jubileumi jutalom, csak lehetőség lesz a megállapodásra” – írták. A tárca közleménye szerint „a szakképzésben dolgozó tanároknak egyértelműen érdeke, és számukra előrelépést hoz az, hogy rugalmasabb munkaviszonyban magasabb bért fognak kapni.” A PSZ ugyanakkor rámutatott: a szakképzésben dolgozó pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők, a technikai dolgozók és a vezetők jogai is jelentősen sérülnek, foglalkoztatásuk feltételeire és előmenetelükre semmilyen törvényi garancia nem lesz. Az ITM közleménye a béremelésre utalva jelezte: „Minderről a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) múlt heti ülésén is beszámoltunk". A PSZ szerint ez is azt igazolja, hogy az ITM minden szakmai és érdekegyeztetést nélkülöz, csak egyoldalúan tájékoztat, mégpedig utólag. A minisztérium azt is megjegyezte, hogy a SZIT üléséről „a PSZ képviselője érthetetlen módon hirtelen távozott”. Ezzel szemben az igazság az, hogy a PSZ szakképzésért felelős alelnöke akkor távozott, amikor tisztázódott: a megnevezett ülés nem az új, szakképzési törvényben nevesített érdekegyeztető fórum, hanem továbbra is csak egy tájékoztatás. A szakszervezet egyébként tavaly ősszel kilépett a SZIT-ből, miután érdekegyeztetés nélkül terjesztették a parlament elé a szakképzési törvény tervezetét. A PSZ továbbra is azt kéri, a szakképzésben dolgozókat ne tévessze meg a béremelés ígérete, adjanak felhatalmazást, hogy a szakszervezet képviselhesse érdekeiket az Alkotmánybíróság előtt (erről további tudnivalók a Pedagógusok Szakszervezete honlapján találhatók).