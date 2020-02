Ausztria lemondhat az Eurofighterekről

Bécs is szeretne részesedni abból a hatalmas büntetési összegből, amelyet az Airbus konzorcium kénytelen kifizetni egykori vesztegetései miatt. A zöldek ennél tovább mennének, le is cserélnék az ország eurofightereit.

Feltűnően hatalmas összegben, 3,6 milliárd euróban egyezett ki a katonai repülőgépeket gyártó Airbus csoport az amerikai igazságügyi hatóságokkal. Sok éves nyomozás hatására a francia, német, spanyol és többségében tőzsdei tulajdonú cég beismerte, hogy becstelen eszközökkel, elsősorban vesztegetések révén mozdította elő harci gépeinek értékesítését az USA-ban, Nagy-Britanniában és Franciaországban. A 3,6 milliárdos összeg kifizetésével megszűnnek az Airbussal szembeni kártérítési követelések. A 2000-ben alakult, akkor még EADS-nek nevezett cég Ausztriában is hírhedt. Utoljára 2017-ben, az akkori hadügyminiszteri tisztséget betöltő, most Burgenland tartomány abszolút többséget szerzett miniszterelnöke, a szociáldemokrata Hans Peter Doskozil állapította meg róla, hogy becsapta országát. Méghozzá nem csupán a vételárral, hanem az eladott repülőgépek technikai színvonalával, felszerelésével is. A semleges osztrák légteret 1985-től a svéd SAAB cég használtan vett Sárkányai, a Drakenek védték, az ezredfordulón határozott úgy az osztrák katonai vezetés, hogy új, korszerűbb gépeket szerez be. Eredetileg öt cég indult harcba a megrendelésért, 2002 nyarán már csak a Gripen és az EADS gépei maradtak állva. Ez utóbbi nem csupán azt vállalta be, hogy 18 darab katonai gépet szállít 1,79 milliárdért, de garantálja, hogy 200 százalékon, azaz közel 4 milliárd euróért olyan termékeket vásárol osztrák cégektől, amelyek a vadászgépek szállításával függnek össze. Beígért továbbá rengeteg extra felszerelést, az átmenetinek mondott első fejlesztésű változat lecserélését a modernebb második verzióval, mihelyst az új modell elkészül. A gépek minden versenytársnál drágábbak voltak, de az eladó belement a 18 részletben történő, 2007-ben megkezdett törlesztésbe. Az osztrák számvevőszék azonban már 2005-ben átláthatatlannak minősítette az ellenüzleteket. Később parlamenti vizsgálóbizottság alakult, ahol a szakértők által a többi géptípusnál négyszer nagyobb működési költségű Eurofighterek ejtése is felmerült. A Peter Pilz, akkor még zöld párti képviselő által vezetett bizottság nyolc hónap alatt számos visszaélést, lefizetést, korrupciót leplezett le – szóba került például a burgenlandi félig magyar gróf, Alfons Mensdorf-Pouilly vesztegetési tevékenysége is. De a szociáldemokraták, akik ellenzékben lelkesen támogatták az Airbus-üzlet átvizsgálását, 2007-ben ismét kormányra kerültek, s nem érdeklődtek többé a képviselőházi vizsgálatok iránt. Ráadásul a szociáldemokrata Norbert Darabos lett a védelmi tárca vezetője, aki 18-ról 15-re vette vissza a vásárolandó vadászgépek számát, de hat modernebb Eurofighter 2 típusú gép szállításáról teljesen lemondott, s azt is elfogadta, hogy az 1-es, kevésbé felszerelt típusból 6 darab ne vadonatúj, hanem használt legyen. Idővel Darabos eltűnt a színről, a keménykezű Doskozil is Burgenlandba húzódott vissza. Tavaly nyári statisztikák szerint az osztrák légteret 15, szuperszonikus Eurofighterből álló és 12 darab 105-és Saab gépből álló flotta védi. A szupergépek nincsenek teljesen felszerelve, főleg éjjel vagy rossz időjárási körülmények között látnak rosszul, a Sárkányokat ez év végén ki kell vonni a forgalomból, végérvényesen elöregedtek. Pótlására három elképzelés kering: az Airbus gépeinek utólagos felszerelése, ami 1 milliárd eurót emésztene fel, vagy a hasonló kétségeket okozó vásárlás Gripenekből, F-16-os repülőkből. Az Airbus beismerő vallomása az amerikai hatóságokkal szemben az osztrákok figyelmét is felkeltette. Wolfgang Peschorn az állam pénzügyeit védő Finanzprokuratur elnöke, aki a decemberig működött átmeneti kormány belügyminisztere volt, pert sürget az óriáscég ellen, s jóvátételt követel az új védelmi miniszter, Klaudia Tanner is. Egyelőre csak 55 millió euróról és 14 olyan személyről, tanácsadóról, szervezetről tudni, akik pénzt kaptak a repülőgép-üzlet előmozdításáért. Bár nevüket az amerikai dokumentumok „kifeketítették”, sejteni lehet például, hogy az eddig is 17 millió euró szétosztásával gyanúsított EADS-lobbista, Erhard Steinigernek 2,75 milliós saját honorárium is jutott. Vélhetően ő adott 87600 eurót az osztrák légierő volt vezetője, a szintén sárosnak talált, majd felmentett Erich Wolf feleségének üzletéhez. A prokuratúra szerint az osztrák államnak összesen 183, 4 millió eurós követelése van az Airbus-szal szemben. A kormányon lévő zöldek szerint az Airbus-botrány alkalmat teremthet arra, hogy Ausztria kiszálljon a nyomasztó Eurofighter-szerződésből. Az elöregedett Saabokat amúgy is olasz Leonardo M346-os vadászgépekre cserélnék, s ezek a nem szuperszonikus, de megbízható repülők az Eurofighterek helyébe is léphetnének. A drága légi járgányok éves üzemköltsége 65 millió euró, míg a Saabé csak négy millió, s a Leonardoé sem sokkal több.