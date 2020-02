Afrikát is elérte a koronavírus

Hivatalosan nincs járvány Észak-Koreában, de ha mégis kitörne, azonnal megfektetné az egészségügyi rendszert.

Az észak-koreai hatóságok letartóztattak, majd azon nyomban agyon is lőttek egy Kínából hazatért kereskedelmi tisztségviselőt, aki a 14 napos kötelező karantént figyelmen kívül hagyva elment egy közfürdőbe, írja a 24.hu. Közben az észak-koreai nemzetbiztonsági ügynökség egyik tisztjét egy farmra száműzték kényszermunkára, miután kiderült, hogy megpróbálta eltitkolni, hogy Kínában járt. A világ legzártabb országa még jobban igyekezett izolálni magát, miután Kínában kitört a koronavírus járvány. Január végén Észak-Korea lezárta a kínai határátkelőket az 1500 kilométeres határszakaszon, a fővárosba csak ellenőrzés után mehet be bárkit is, a 14 napos karantént pedig 30 naposra hosszabbították meg. Ez minden külföldinek kötelező, aki Kínából érkezik az országba A hivatalos észak-koreai közlések szerint az országban még senki sem betegedett meg a vírussal, de közben dél-koreai lapok ennek ellenkezőjéről számoltak be. Szakértők közben arra figyelmeztetnek, hogy a világ egyik legszegényebb országának számító Észak-Korea egészségügyi rendszere nincsen felkészülve egy esetleges járvány megfékezésére.