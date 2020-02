Pozitívra javította a magyar adósbesorolást a Standard & Poor's

A Fitch Ratings is megerősítette a magyar államadós-osztályzatot.

Pocsék hete volt a magyar gazdaságnak, 340 forint/euróval az Európai Unió leggyengébb devizája lett a magyar, s csak csekély vigasz, hogy a hétvégére 335,50 forintra javult az árfolyam. A januári évesített 4,7 százalékos inflációs értéknél sincs rosszabb az európai közösségben. S, akkor csöppnyi reményt adhat a befektetőknek, hogy pénteken késő este a Fitch Raitings változatlanul BBB szinten hagyta a magyar adósbesorolást, stabil kilátás mellett. A hitelminősítő nem aggódik jegybanki 3 százalékos inflációs cél feletti pénzromlási item miatt, álláspontjuk szerint az MNB továbbra is „laza” maradhat, vagyis a Fitch számára tökéletesen megfelelő a forint 2016, májusa óta változatlan 0,9 százalékos mértéke. Viszont, s ez valóban örömteli hír: a másik nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's (S&P) ezzel egyidőben pozitívra javította a BB/A2 adósbesorolásunkat, ami Magyarország a felminősítésének majdani esélyét vetíti előre a következő 24 hónap során akkor, ha Magyarország gazdasági teljesítménye a továbbiakban is erőteljesebb és kiegyensúlyozottabb lesz, mint a vele összehasonlítható besorolású társgazdaságoké. Az S&P hozzátette: javulhat a magyar osztályzat akkor is, ha az államháztartási hiány az előrejelzési távlatban jelentősen csökken. A a szakértők besorolás javítására nem számítottak. A Fitch szerint erősebb és stabilabb lett a magyar makrogazdaság, mint a hasonló besorolású más országoké. Azt azonban megjegyzik, hogy az államadósság mértéke ellenére az adósságráta még mindig átlagon felüli – a legutolsó, szeptemberi adat szerint GDP arányosan 68,2 százalék, és kockázatot jelent a gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága és a prociklikus (növekedés vezérelt) politika. A Fitch fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az elmúlt éveket erős növekedés jellemezte, ami a 2018-as 5,1 százalékhoz képest minimálisan lassult 2019-ben, de így is bőven meghaladja a BBB-országok átlagát. A növekedés fő hajtóereje a fogyasztás és a beruházások, ugyanakkor a ciklikus tényezők és az uniós források kifutása miatt idén 3,5 százalékra, 2021-ben pedig 2,8 százalékra lassulhatunk. (A magyar jegybank, a kormány és az elemzők ennél kissé optimistábbak, de ebbe még a koronavírus okozta gazdasági károkat nem vették figyelembe.) Amíg a hazai elemzők a hazai gépkocsiipar súlyát kockázatosan magasnak ítélik meg, addig a Fitch szerint Magyarország jó helyzetben van a jelenlegi autóipari változások közepette, középtávon jól jöhetünk ki az elektromos- és hibrid hajtásra való átállásból. Szerintük a GDP 5 százalékát kitevő magyar autóipar vonzó a zöldmezős beruházások számára, példaként említették a BMW tervezett debreceni gyárát és a bejelentett akkumulátorgyárakat is. A fogyasztással kapcsolatban kiemelték hogy a béremelkedési ütem ugyan valamelyest csökkenhet, de továbbra is a legmagasabbak között lehet az Európai Unióban, a bérversenyből pedig akár jól is kijöhet Magyarország, mert Nyugat-Európához képest még mindig olcsók vagyunk.