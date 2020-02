Ötös lottó – Mutatjuk a nyerőszámokat

Így hatan indulnak a vasárnapi voksoláson.

Visszalépett a vasárnapi dunaújvárosi időközi országgyűlési képviselő-választástól a nyilvántartásba vett hét képviselőjelölt egyike, a független Törökné Juhász Ilona – olvasható a Nemzeti Választási Bizottság honlapján. A Fejér megyei 4-es számú választókerületben dolgozó országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság pénteki határozata szerint – a hivatalos jegyzőkönyv a dunaújvárosi önkormányzat honlapján is megtalálható – a jelölt írásban jelezte a bizottságnak visszalépési szándékát, amit a grémium elfogadott. A választási eljárásról szóló törvény értelmében Törökné Juhász Ilona nevét törlik a nyilvántartásból és az egyéni szavazólapokról is. Így hatan indulnak a vasárnapi voksoláson. A szavazólapokon – sorsolás alapján – a következő sorrendben szerepelnek a jelöltek: Árgyelán János (Mi Hazánk), Medveczki Zoltán (Zöldek), Sürü Renáta (független), Kálló Gergely (Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-PM), Borbély József (Tempo Párt), Molnár Tibor (független). Utóbbi a Fidesz támogatásával indul, ezt még január elején Dorkota Lajos, a nagyobbik kormánypárt választókerületi elnöke jelentette be. A Fejér megye keleti részét lefedő 4-es számú, Dunaújváros központú egyéni választókerületben azért kell időközi választást tartani, mert az Ott 2018 áprilisában parlamenti mandátumot szerző Pintér Tamást (Jobbik) tavaly októberben Dunaújváros polgármesterévé választották. Mivel a két tisztség összeférhetetlen, a politikus lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról.