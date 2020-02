Merz esélyei a legjobbak a CDU élére

Ketyeg az óra mind az Európai Unióból az Egyesült Királyságba készülő munkavállalók és a szigetország alacsony keresetű dolgozókat foglalkoztató munkahelyei számára.

Az ez év december 31-én lejáró átmeneti időszakkal a brit kormány véget vet a munkaerő szabad áramlásának, a munkavállalói vízum kiadását pedig "globális tehetségekre" kívánja korlátozni. A csütörtöki, Sajid Javid pénzügyminiszter drámai lemondásába torkolló kormányátalakítás utáni első kabinetülésen meg is született a hivatalos állásfoglalás. Az Egyesült Királyság az ausztrál, pontozásos alapon működő munkavállalói rendszert kívánja honosítani, melyben csak a legkiválóbbak, köztük zenészek, matematikusok, kutatók, tudósok és színészek rendezkedhetnek be hosszabb távú letelepedésre kötelező érvényű állásajánlat nélkül és mozoghatnak akadálytalanul szervezetek, földrajzi helyek, munka- és szerepkörök között. Pontok szerezhetők a megfelelő képzettségen alapuló, illetve a kormány által jóváhagyott ún. szponzor vállalatoktól - ( listájuk itt megtalálható - szerzett ajánlattal, legalább évi 25.600 fontban (10,342 milló forint) megállapított fizetéssel és magától értetődően folyékony angol tudással. A kormány szóvivőjének tájékoztatása szerint a harmadik legjobb esetben akár évi 23.000 fontos fizetési ígéret is feljogosít a beutazásra, amennyiben a jelentkező más területeken összeszedett pontokkal kompenzálja a különbséget. A potenciális munkavállalónak a különböző kritériumok teljesítése után hetven ponttal kell rendelkeznie. Tanácsos, hogy az alacsony képzettségű munkaerőt alkalmazó vállalatok december 31-ig töltsék be a szükséges munkahelyeket. Ahogy ezt Boris Johnson kormányfő és Priti Patel belügyminiszter többször is kijelentette, nem számíthatnak kivételes eljárásra a munkaerőhiánnyal küzdő szektorok sem. Sokan aggódnak komolyan amiatt, hogy hiányozni fognak az európai munkavállalók az egészségügyi és szociális ellátásból. Nehezen látható át, hogyan fogják brit munkások kielégíteni a kormányfő által nemrégiben bejelentett 100 milliárd font értékű építőipari beruházási programból fakadó igényeket. Bevándorlási szakértők megítélése szerint az új szabályoknak "nulla hatásuk" lesz a brit munkavállalók számára hozzáférhető állások mennyiségét illetően. Kormányzati tisztviselők nem hajlandók határozott ígéretet tenni azzal kapcsolatban, mikor várható az évi 212 ezerre tett nettó bevándorlási szám tényleges csökkenése. Még az is elképzelhető, hogy emelkedni fog, hiszen egyik célja a migráció igény szerinti befolyásolhatósága. Egy a kormányfőhöz közel álló forrás a The Daily Telegraph napilapnak úgy fogalmazott, Johnson olyan bevándorlási rendszerben gondolkodik, amely "a legokosabbakat és legjobbakat vonzza a szigetországba, egyszerűen kezelhető, visszaadja a kormány kezébe a demokratikus ellenőrzés szabadságát, egyben befejezi a gazdaságnak az alacsonyabb képzettségű külföldi dolgozókra való támaszkodását".