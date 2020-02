Orbán: baljós árnyak gyülekeznek, riadót kell fújni!

A miniszterelnök 22. alkalommal értékelte az évet a Várkert Bazárban.

- Igaz, hogy aki veszített, az idén nem jöhet? - fiatal lány áll mellettem telefonnal a kezében. Belegondolok, milyen szörnyű lehet most vesztes fideszes polgármesternek lenni, de később kiderül, a pletyka alaptalan volt, több tavaly októberben legyőzött egykori városvezető (például Tarlós István is) jelen van Orbán évértékelőjén. - Amúgy szívesebben lennék veled, semmi kedvem nem volt jönni - folytatódik a kis telefonos párbeszéd. Azért - ha volt kedvük hozzá, ha nem - idén is sokan eljöttek, a jobboldali celebritások között például Bayer Zsolt, vagy Dörner György.

Balog Zoltán kezd, ő külön köszönti Dézsi Csaba Andrást, Győr polgármesterét, "köszönjük, hogy visszaadtad a polgári oldal becsületét Győrben" - mondta. Jó, hogy nálunk nem kell külön engedély ahhoz, hogy magyarok, fehérek, keresztények, hetero nők vagy férfiak lehessünk - mondja, Niedermüller Péter szavaira utalva, hozzátéve, ők sosem tudják annyira gyűlölni az ellenségeiket, mint ők a kormánypártiakat. Majd bejelentette, hogy Orbán Viktor hosszú beszédet fog mondani.

Száz éve ellenség vett körbe minket

Ha száz évvel ezelőtt tartottunk volna évértékelőt, azt kellett volna mondanunk, hogy nagyon rossz év volt - kezdte Orbán, aki szerint akkor azt kellett volna mondani, hogy olyan mélyre süllyedt az ország, hogy ellenségeink Budapest utcáin táncoltatták a lovaikat. Ráadásul még csak előtte voltunk a trianoni "halálos ítéletnek", amely a világtörténelemben a legnagyobb veszteség volt egy nemzet számára. Száz éve körös körül ellenség vett körbe minket, a magyaroknak pedig várnia kellett, amíg az ellenséges államalakulatok elgyengülnek és beadják a kulcsot – ami aztán meg is történt. De miközben Csehszlovákia, a Szovjetuniós és Jugoszlávia már nincs, Magyarország még megvan és él, és az ellenséges érzületek helyett az újra nemzeti alapra állított szomszédos államokkal megtaláljuk a közös hangot és új szövetségi rendszert építhetünk ki, hogy „a keletről és nyugatról is fenyegető veszélyektől megvédhessük magunkat”.

"A magyar gazdaság nőtt a legjobban az egész kontinensen"

A száz éves mellett egy tíz éves évforduló is van – a szocialista kormányzás bukásának évfordulója. Akkor is kétségbeejtő helyzetben volt az ország, de a kétharmados Fidesz-győzelem reményt adott. A felemelkedés kulcsa a nemzeti önbecsülés helyreállítása volt, miként ez az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában is. - Mutassuk meg, kik is vagyunk valójában, hogy mi vagyunk a magyarok, nem egy IMF-hitelért, uniós pénzekért kuncsorgó nép – mondta Orbán. Vettünk egy nagy levegőt, megvetettük a keresztény nemzeti állam alapjait, lett egy új alkotmányunk, köszönet érte Schmitt Pálnak – fogalmazott. Ennek eredménye lett többen között, hogy 2019-ben a magyar gazdaság nőtt a legjobban az egész kontinensen. Orbán szerint „kínban vannak”, akik meg akarják határozni, milyen rendszer van Magyarországon, de nem is lehet, mert egyedülálló, ami nálunk van: „liberális okoskodás nélkül is le tudjuk vezetni a szabadság értékeit”, keresztény alapon egyenlőnek tartunk mindenkit bőrszíntől függetlenül, de „brüsszeliül, IMF-aggyal” azt sem lehet megérteni, hogy megszorítás nélkül is sikerült válságot kezelnünk.

A liberális diplomás kommunista

A liberális diplomás kommunista – engedett el egy poént Orbán, majd azt mondta, háromszor élte át, ahogy Soros György fel akarta számolni Magyarországot – először akkor, amikor a 90-es évek elején fel akarta vásárolni a magyar államadósságot, majd másodszor, amikor meg akarta szerezni az OTP-t – majd megköszönte Horn Gyulának, hogy ezt nem hagyta. A harmadik természetesen a 2015-ös migránsválság volt, amit „természetesen” Soros György szervezett, a terve ellen pedig még ma is védekezni kell. Orbán szerint tíz év alatt felnőtt egy nemzedék, amelyiknek már semmit nem mondanak azok a fogalmak, mint megszorítás, őszödi beszéd, rendőrattak – de figyelmeztetni kell a fiatalokat, hogy ezek a veszélyek azért nem múltak el. Orbán szerint az elmúlt száz évünkben az elmúlt tíz év volt a legsikeresebb, de már el is felejtettük, milyen ennek örülni. A vagyoni alapú társadalmi különbségek a legalacsonyabbak egész Európában, ez pedig Orbán szerint az adócsökkentéseknek köszönhető. Bár lakosságszám szempontjából a 94.-ek vagyunk csak, export szempontjából a 34.-ek, ott vagyunk aközött a 35 ország között, amelyik több mint száz milliárd euró értékben exportál. Orbán szerint nálunk működnek a világ legmodernebb gyárai ez pedig önmagában cáfolja, hogy a magyar oktatási rendszer jó. Az sem gond, hogy a gazdaság erősen az autóiparra épül, mert nálunk már az új, elektromos autók készülnek. Majd egy váratlan ugrással arról beszélt, nagyon fontos, hogy modern, korszerű hadseregünk legyen, majd a feltűnően nagy számban megjelent katonákat köszöntötte.

Baljós árnyak gyülekeznek

Az aranykor azért még nem jött el, sőt, az előttünk álló évek kifejezetten veszélyesek és ez már 2020-ra is igaz – figyelmeztetett Orbán. Fenyeget a klímaválság, a demográfiai hanyatlás és az európai gazdaság fölött is baljós árnyak gyülekeznek, riadót kell fújni. Orbán szerint Áder János a legnagyobb magyar klímaharcos, aki fáradhatatlanul harcolt a közönnyel szemben, de mára divattá vált a klímabeszéd, ideje helyette cselekedni.



- Bosszant az ostobaság, amikor szembe akarják állítani a gyermeket a klímavédelemmel. - tette hozzá.

A kormány klímavédelmi akciótervet fogadott el:

2030-ig a magyar energia-előállítás 90 százalékban karbonsemleges lesz

júliustól 1-jével elkezdik felszámolni az illegális szeméttelepeket

betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását, lehetővé teszik az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását

a Dunát és a Tiszát megtisztítják a műanyag palackoktól

előírják az itt működő multiknak, hogy környezetbarát technológiát használjanak és 32 milliárd forinttal támogatják majd a KKV-k hasonló törekvéseit

minden újszülött után tíz fát ültetnek

tíz év alatt meghatszorozzák a napelemek kapacitását

támogatják az olcsó elektromos autók használatát,valamint 2022-től csak elektromos buszok forgalomba állítását fogják megengedni a városi közlekedésben

Zöld Államkötvényt vezetnek be

"Lebegni kell mint a pillangó és szúrni, mint a méhecske"

Csakhogy Nyugat-Európában bajok vannak a gazdasággal és mivel az exportunk nagy része odamegy, ezzel nekünk is foglalkozni kell. Ráadásul nyugaton a munkanélküliség is nőni kezdett. Emiatt adót fognak csökkenteni, mert ez már bevált. Csínján kell bánni az euró bevezetésével is, mert nem lehet tudni, hogy az a vonat hová megy – mondta. Orbán szerint jó hír, hogy a kampányokkal teli 2019-es évnek vége és lehet a kormányzásra koncentrálni. A 2022-es választási stratégiával kapcsolatban is eleresztett egy poént, Mohamed Alit idézve, miszerint lebegni kell mint a pillangó és szúrni, mint a méhecske. Főleg, hogy az ellenzék már most készül, bár egyelőre pedig jutottak csak, hogy alul kisnyilas gatyát, fölötte vörös mellényt, rajta szivárvány színű kitűzővel.