Erőtlen rasszista vonulás Sályon

Leginkább a korábban már napvilágra került, a vasárnapi évértékelőre némiképp összegereblyézett kormányelképzelésekből állt a kormányfő "klímavédelmi akcióterve".

Saját kormányzása hosszas dicsérete után a legnagyobb kihívások között elsőként az éghajlatot említette, amiben sopánkodás helyett cselekvést sürgetett. A klíma- és természetvédelem keresztényi és hazafias kötelességünk - szögezte le, sopánkodva ama, viszonylag kevesek által képviselt álláspont miatt, hogy a klímavédelem ellen kevesebb gyerek vállalásával kellene küzdeni. Mindenesetre a kormány, immár a tettek mezején, zöld államkötvényt bocsát ki. Az így befolyó pénzt csak klímavédelemre költhetik. Varga Mihály pénzügyminiszter amúgy tavaly decemberben már bejelentett egy jenben és jüanban kiadott, tesztjellegű zöld devizakötvényt. Orbán Viktor - kissé népszerű fordulattal - azt is közölte, az hogy állam minden újszülött után ültet 10, összesen tehát évi egymillió fát. Ezzel 2030-ra az ország 27 százalékát borítaná erdő. A jelenlegi arány amúgy 22-23 százalék. Az Agrárminisztérium tavaly novemberben éppenséggel kétmillió facsemete és száz tonna makk elültetését jelentette be, rögtön tehát kétszeresen túlteljesítve a tervet. Bár Orbán Viktor nem említette, a kis- és középvállalkozásoknak megújulóenergia-telepítésre nyújtandó 32 milliárdos segítség minden bizonnyal uniós támogatás. Legalábbis ilyen EU-programok jelenleg is futnak. "Akciótervéből" változatlanul fájón kimaradt a lakosság támogatása, miközben erre legalábbis százmilliárdos, elkülönített keret áll rendelkezésükre. Az egyszer használatos műanyagok betiltása újdonságként hat: az ilyen zacskók, étkezési eszközök, fülpiszkálók és léggömbpálcikák betiltását két éve a kormány arra hivatkozva vetette el, hogy ez még nem uniós kötelezettség. Igaz, 2021-től már az. Július 1-vel megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását, illetve megszervezik az üveg-, műanyag- és fémpalackok visszaváltását is - közölte a kormányfő. (Ezek hosszú távú fenntarthatósága legalábbis kérdéses.) Az elektromos autók támogatásának bejelentése szintén kissé foghíjas, hisz a kormány jelenleg is támogatja - másfélmillióval - az ilyen járművek vásárlását. Az ország 2050-es teljes, illetve az áramtermelés 90 százalékának 2030-as szén-dioxid-mentesítése, a naperőművek tíz év alatti meghatszorozása, az elektromos buszok támogatása és a folyók hulladékmentesítése már korábban bejelentett tervek.