Tíz évre titkosítják a Kaleta-ügyről szóló bizottsági ülés anyagát

A Fővárosi Főügyészség tizennégy egykori önkormányzati képviselővel és két egykori jegyzővel szemben emelt vádat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A Fővárosi Főügyészség tizenhat személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszéken. A vádlottak között az ingatlanügyleteket támogató korábbi önkormányzati képviselők és az ügyleteket nem ellenző jegyzők találhatók. A vádemelést a Kúria 2019. évi határozata szerinti jogi álláspont alapozta meg. A Kúria ugyanis az Andrássy út 3. és 47. szám alatti ingatlanok elidegenítése miatti bűnügyben kimondta, hogy a hűtlen kezelés bűntettének tettesei azok az önkormányzati képviselők, akik a polgármestert az önkormányzati ingatlan versenyeztetési eljárás nélküli forgalmi értéken aluli értékesítésére és adásvételi szerződés megkötésére hatalmazzák fel, amelynek következtében az önkormányzat vagyonában kár keletkezik. Ez a döntés lehetővé tette a nyomozást korábban megszüntető határozatok részbeni felülvizsgálatát. A vádirat szerint a vádlottak a kötelező versenyeztetésre vonatkozó törvényi rendelkezést megsértve, a 2003-2005 között több terézvárosi ingatlant valós forgalmi értéken alul értékesítettek. Az okozott vagyoni hátrány – vádlottanként differenciáltan – 953 és 220 millió forint között állapítható meg. A Fővárosi Főügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság egyesítse jelen ügyhöz a Jókai utca 10. szám alatti ingatlan elidegenítésének megkísérlése miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróságon indult bűnügyet. Mint arról a Népszava korábban beszámolt, a perösszevonáshoz a Fenyő-gyilkosság ügyében indult perek egyesítése adott ihletet. Ezzel az új elemmel jogtörténelmet írnak a terézvárosi ingatlanpanamák ügyében indított eljárások. Bár a nyitányt az egykori Balettintézet áron aluli értékesítése jelentette, amit 1997-ben 220 millióért adtak el és két évtizedig állt romosan az Operával szemközt. (20 évvel később 7,5 milliárdért kelt el.) A legtöbb ügylet azonban a Verók Isván és helyettese, Fürst György vezetése alatt álló VI. kerületi MSZP-s többségű terézvárosi önkormányzat regnálásához kötődik. Az Andrássy út 3. és 47. 2004-es eladása hosszú perfolyamba torkollott. A Fővárosi Törvényszéken 2011-ben kezdődött perben a korábbi képviselő-testület 13 tagját vádolták meg hűtlen kezeléssel, mivel az Andrássy út 47. szám alatti soklakásos műemlék házat a kerületben akkortájt bevett gyakorlat szerint versenyeztetés nélkül adta el az önkormányzat nettó 150 millióért az Ennet Kft.-nek. Az ügyészség által megrendelt új értékbecslés az ingatlan lakott értékét 342,2 millióban határozta meg. A Fővárosi Főügyészség kérelmére az Andrássy út 47. büntetőperét később összevonták az Andrássy út 3. szám alatti Saxlehner-palota eladása miatt indult eljárással. Ott a kár értékét 573,8 millió forintra becsülték. A per évekig folyt, Verók István közben meghalt, de Fürst bíróság elé állhatott. A korábban Rolls Royce-szal furikázó Fürst még egy közép-afrikai ország útlevelét is beszerezte, abban bízva, hogy diplomataként rá nem vonatkoznak a magyar törvények. Nem jött be a csel. A Fővárosi Törvényszék 2018. februárjában jogerőssé vált ítéletében bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett hűtlen kezelés bűntettében, amiért két év, végrehajtásában öt év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Emellett Fürstnek és társainak 123 millió forintot és annak kamatait kell fizetni a VI. kerületi önkormányzatnak. A Fővárosi Főügyészség januárban arról tájékoztatta lapunkat, hogy nem sokkal az ítélet kihirdetése után perújítási indítványt terjesztettek elő Fürst György terhére, mivel a korábbi eljárásban nem szereplő önkormányzati ingatlanok - Anker köz 1-3. szám, Andrássy út 21., 23., 35., 45. szám, Liszt Ferenc tér 7. szám és Oktogon tér 4. - áron aluli értékesítését szintén Fürst előterjesztései alapján bonyolították le. Az így okozott vagyoni hátrány, illetve a veszélyeztetett érték összesen 1,66 milliárd forint. Ezeket a palotákat érintő perújítást vonják most össze a Pesti Központi Kerületi Bíróságon folyó a Jókai utca 10. áron aluli privatizációja miatt. Abban az egykori MSZP-SZDSZ-koalíciós önkormányzat 15 képviselője ellen tavaly szeptemberben indult per jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt. A vádirat szerint az elidegenítést támogató képviselők megsértették a kötelező versenyeztetésre vonatkozó törvényi, illetve a vételárképzésre vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályokat, így reális esélye volt annak, hogy az önkormányzatot vagyoni hátrány éri. Az, hogy ez nem így történt, nem nekik köszönhető. A szintén Fürst György alpolgármester előterjesztése alapján megszavazott eladás ugyanis meghiúsult, mert a vevő nem teljesítette a felújítási kötelezettségét, ezért a szerződéseket felbontották. A vádirat szerint valódi értékénél csaknem 60 millió forinttal olcsóbban adtak volna túl az ingatlanon.