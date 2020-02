Jakab Péter: „Ennek a pártnak a halálát végignézni nem fogom!”

A Jobbik új elnöke alaposan kiosztotta párton belüli ellenlábasait egy hangfelvétel tanúsága szerint.

A Jobbik történetének legőszintébb kongresszusa volt – közelmúltban tartott háttérbeszélgetésén így értékelte a januári tisztújításon történteket a pártelnökké választott Jakab Péter. Beszámolója szerint a kongresszuson nem tartózkodott a kritikus megállapításoktól, de részleteket erről nem árult el: „a problémák taglalása a családra tartozik”. Most már többet tudunk. Lapunkhoz is eljutott az a hangfelvétel, amelyet az Index.hu ismertetett. A kilétét titokban tartó (jobbikos küldöttként bemutatkozó) feladó azt írta szerkesztőségünknek, hogy a felvételen az a beszéd hallható, amit Jakab Péter elnökké választása után mondott a zárt ajtók mögött rendezett kongresszuson. „Ez a beszéd ágyazott meg azoknak a politikai tisztogatásoknak, amikről a Népszava beszámolt egy kirúgott jobbikos dolgozó levele alapján. A tisztogatások a mai napig folynak, sok jobbikos érzi fenyegetve magát” – közölte az ismeretlen feladó. A hangfelvétel szerint Jakab keményen bírálta az előző elnökséget. Sneider Tamás leköszönő pártelnök kezdeményezésére ugyanis az elnökség öt nappal a kongresszus előtt módosította a tisztújítás szabályait, és ezzel megakadályozta, hogy megválasztása után Jakab Péter vétót emeljen a neki nem tetsző alelnökjelöltekkel szemben. Jakab állította, hogy nem volt ilyen szándéka: az eljárást azonban a bizalom hiányaként értékelte. Olyan alelnökökkel akar közösen dolgozni, akik nem „szúrják hátába a kést”. Jakab arról is beszélt, hogy a Jobbik egyik néven nevezett alkalmazottja elbocsátása esetén kész lett volna belső információkat átadni a Fidesznek. A felvételen aztán – a szavait kísérő taps mellett – azt is lehet hallani, hogy többen „hazugságnak” minősítik a kijelentést. A Jobbik vezetőjeként soha, semmilyen körülmények között nem enged „zsarolóknak, árulóknak, fenyegetőzőknek” – hangsúlyozta Jakab Péter. A pártelnök később azzal folytatta, hogy „ennek a pártnak a halálát végignézni nem fogom. Ti vezetőnek hívtatok ide, nem sírásónak.” Beszéde végén felszólította a jobbikosokat, hogy zárják soraikat, védjék meg egymás hátát, mert csak így győzhetnek.