Eladja szlovák leánybankját az OTP

Az OTP Bank eladja az OTP Banka Slovensko a.s.-ban fennálló 99,44 százalékos részesedését a KBC Banknak – közölte az OTP a Budapesti Értéktőzsde honlapján hétfőn.

Az OTP Bank az MTI-vel azt közölte: a tranzakció pénzügyi zárása a szükséges szabályozói és felügyeleti engedélyek – a Szlovák Nemzeti Bank (NBS), a Belga Nemzeti Bank (NBB), az Európai Központi Bank (EKB) és a Szlovák Köztársaság Gazdasági Versenyhivatalának jóváhagyása – megszerzését követően, várhatóan 2020 második, vagy legkésőbb harmadik negyedévében kerülhet sor. Az OTP Banka Slovensko a KBC Bank leánybankjává válik, majd ezt követően egyesül a ČSOB Bankkal, a KBC Bank szlovák leányvállalatával. Az OTP Banka Slovensko továbbra is eleget tesz a piacon vállalt kötelezettségeinek, az ügyfeleknek az eladással kapcsolatban semmiféle teendőjük sincs. A tulajdonosváltás nem befolyásolja a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásainak rendszerét, illetve a magyarlakta településeken az anyanyelven történő kiszolgálás lehetőségét sem – áll a közleményben. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója – a közlemény szerint – elmondta: „az OTP Csoport az organikus növekedés és felvásárlások révén folyamatosan növelni kívánja piaci részesedését a közép-kelet-európai régióban. A csoport, közel húsz éves szlovákiai jelenléte során is ezt a stratégiát követte, de mivel ez alatt az idő alatt sem sikerült optimális piacrészt elérnünk, a vezetőség úgy döntött, hogy értékesíti ezt a csoporttagot. Ez lehetővé teszi a cégcsoport számára, hogy olyan piacokra összpontosítson, ahol a jövőben jelentősebb piaci részesedést tud elérni”. Johan Tijs, a KBC Csoport vezérigazgatója azt emelte ki: „az OTP Banka Slovensko felvásárlása révén komolyan megerősíthetjük helyzetünket a szlovákiai piacon, továbbá kihasználhatjuk a méretgazdaságosság nyújtotta előnyöket ezen az erősen versenyorientált piacon” – áll a közleményben. Arról, hogy az OTP szlovákiai leányvállalata eladásra kerülhet, először tavaly ősszel írt a szlovák sajtó. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség korábban azt írta: az OTP 2020 tavaszáig kivonul a szlovák piacról, mert piaci részesedését nem tudta 3 százalék fölé emelni. Az OTP Bank Nyrt. 2002-ben vált a szlovák leányvállalat többségi tulajdonosává, jelenleg részvényeinek 99,44 százalékát birtokolja, a fennmaradó rész kisrészvényesek tulajdonában van. A leányvállalat központja Pozsony, a pénzintézet Szlovákiában 62 kirendeltséggel rendelkezik. Az OTP jelenleg 12 közép- és kelet-európai országban van jelen, többek közt Szerbiában, Bulgáriában, Moldáviában, Romániában, Montenegróban, Albániában, Horvátországban, Ukrajnában, és Oroszországban is. A pénzintézet januárban jelentette be, hogy lezárta a szlovén SKB Bank felvásárlását. Az OTP csoportnak közel 40 ezer alkalmazottja és 20 millió ügyfele van. Az OTP legutóbbi pénzügyi jelentése szerint a tavalyi harmadik negyedévben 131,6 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredményt ért el, ami 53 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi azonos időszak, és 25 százalékkal a második negyedév nyereségét. Az eredmény jóval magasabb volt az elemzők által várt mintegy 105 milliárd forintnál. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készült jelentés szerint 2019 első kilenc hónapjában a bankcsoport majdnem 310 milliárd forint adózott eredményt ért el, 29 százalékkal magasabbat, mint egy évvel korábban. A bevételek 2018-hoz képest 18 százalékkal emelkedtek, összegük a harmadik negyedév végére meghaladta a 772,2 milliárd forintot. A bolgár, albán, moldáviai és montenegrói akvizíciós hatást kiszűrve a bevételnövekedés 12 százalékos volt. A közlemény szerint a szlovák leánybank Szlovákiában 1,69 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, 58 fiókból álló hálózata, megközelítőleg 176 000 lakossági ügyfelet és 14 400 vállalati/KKV-ügyfelet szolgál ki. Az OTP tavalyi három negyedéves jelentésében azt írta: a szlovák leánybank 2019 három negyedévében az egy évvel korábbi eredményét csaknem négyszeresére, mintegy 2 milliárd forintra növelte. Az eredményt főként a kockázati költségek kedvező alakulása befolyásolta, ugyanakkor a működési eredmény visszaesett. A kilenchavi összes bevétel 2 százalékkal, 10,9 milliárd forintra mérséklődött, ezen belül a nettó kamatbevétel százalékkal csökkent, a teljesítő hitelállomány egy százalékkal növekedett, a nettó kamatmarzs 18 bázisponttal 2,31 százalékra zsugorodott. Eszközeinek teljes értéke a harmadik negyedév végén 474,859 milliárd forint volt. A bank saját tőkéje az időszak végén 31,56 milliárd forintot tett ki. A belga KBC Bank piacvezető európai pénzügyi csoport, 11 millió ügyféllel és 42 000 alkalmazottal. Leánybankján, a több mint 50 éves tapasztalattal rendelkező ČSOB-n keresztül a szlovák piac meghatározó szereplője. Az OTP részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyamuk hétfőn 15 250 forint volt. Az elmúlt egy évben 15 850 forint volt az OTP papírok legmagasabb, és 11 270 forint a legalacsonyabb árfolyama.