Az állatok traumás eredetű sérülésekbe halhattak bele.

Száznál is több kutya maradványait találhatták meg gödrökben Hajdúsámson külterületén – derül ki acikkéből. A portál azt írja: az elsődleges szakvélemény szerint a kutyák traumás eredetű sérülésekbe halhattak bele, fejbe verték őket. A szerkesztőség – miután információt kapott egy Hajdúsámson melletti erdős részen található gödörről, ahol rengeteg kutyatetem van – hozzáértő szakembereket értesített, s velük együtt kereste meg a helyszínt. „Ez itt több állat sérelmére elkövetett állatkínzás, hívnunk kell a rendőröket” – mondta Schreiter Katalin, az Országos Állatvédőrség Alapítvány munkatársa, miután bebizonyosodott, hogy szinte megszámlálhatatlan kutyatetem lehet a homok alatt. Mint írják, a rendőrjárőrök kiérkezése után nem sokkal bebizonyosodott, hogy bűnügyi szemlére lesz szükség. A gödrökhöz nem sokkal később érkező rendőrök elvégezték a helyszínelést. Schreiter Katalin először arra gondolt, hogy a kutyákat lelőtték, hiszen a még nyitott gödörben talált állatok szőrén, mellkas és homlok tájékon látott vérfoltok erre engedtek következtetni. Később kiderült a friss tetemek vizsgálatakor, hogy olyan erővel vághatta valaki fejbe a kutyákat, amitől elpusztultak, vagy eszméletüket vesztették, és az elföldelés után haltak meg. Az ásás során nemcsak bálamadzagot találtak az állatvédők, de egy fojtóra hurkolt póráz jellegű anyagdarabot is, amely körül még ott voltak a kutya maradványai. A kutyák halálának közvetlen okát az is megerősíteni látszott, hogy a friss tetemek kihantolásakor rengeteg vér volt látható a fülükben, orrnyílásaikban és néhánynál a szájukban is. Az állatvédők több olyan tetemet is találtak, amelyek zsákban kerültek a gödörbe, közöttük voltak kölyökkutyák is. Schreiter Katalin elmondta, hogy a hatóságok szerint ez egy önkormányzati terület, de állítólag a helyi hivatalosság részéről senki nem tudott ezeknek a gödröknek a létezéséről. Az állatvédő szerint több mint 100 tetem lehet a két gödörben, de mivel az erdő tele volt csontokkal, koponyákkal, feltételezhető az is, hogy jóval több gödör van a környéken, így a tényleges számot még csak hozzávetőlegesen se lehet megbecsülni.